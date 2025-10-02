Tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1

Ngày 2.10, tại Trường tiểu học Vạn Bảo (Hà Nội), Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ GD-ĐT và Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp tổ Chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2025 - 2026.

1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn sẽ được tặng cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc năm học 2025 - 2026 ẢNH:HVN

Chương trình sẽ tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc năm học 2025 - 2026 và tổ chức đào tạo an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh.

Mục tiêu của chương trình là hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm khi sử dụng xe máy tại Việt Nam; nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh thông qua hoạt động đào tạo, truyền thông; hướng tới mục tiêu không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2045 của Chính phủ và mục tiêu của Honda toàn cầu là không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy, ô tô Honda vào năm 2050.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị tổ chức đã ký biên bản ghi nhớ: 100% học sinh lớp 1 trên toàn quốc được nhận mũ bảo hiểm đạt chuẩn của HVN; tăng cường các hoạt động đào tạo và chia sẻ kiến thức an toàn giao thông, kỹ năng dự đoán phòng tránh rủi ro cho học sinh và phụ huynh.