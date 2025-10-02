Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1

Kỳ Văn
Kỳ Văn
02/10/2025 14:40 GMT+7

1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn sẽ được tặng cho học sinh lớp 1 trong toàn quốc, góp phần nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em từ 37% (trước năm học 2018 - 2019) lên 85%.

Ngày 2.10, tại Trường tiểu học Vạn Bảo (Hà Nội), Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ GD-ĐT và Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp tổ Chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2025 - 2026.

Tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2025 - 2026 - Ảnh 1.

1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn sẽ được tặng cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc năm học 2025 - 2026

ẢNH:HVN

Chương trình sẽ tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc năm học 2025 - 2026 và tổ chức đào tạo an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh.

Mục tiêu của chương trình là hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm khi sử dụng xe máy tại Việt Nam; nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh thông qua hoạt động đào tạo, truyền thông; hướng tới mục tiêu không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2045 của Chính phủ và mục tiêu của Honda toàn cầu là không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy, ô tô Honda vào năm 2050.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị tổ chức đã ký biên bản ghi nhớ: 100% học sinh lớp 1 trên toàn quốc được nhận mũ bảo hiểm đạt chuẩn của HVN; tăng cường các hoạt động đào tạo và chia sẻ kiến thức an toàn giao thông, kỹ năng dự đoán phòng tránh rủi ro cho học sinh và phụ huynh.

Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 là chương trình do HVN, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ GD-ĐT triển khai trên toàn quốc từ năm 2018. Đến nay chương trình đã trao gần 12 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1, góp phần nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em từ 37% (trước năm học 2018 - 2019) lên 85% (năm học 2024 - 2025).

620.000 mũ bảo hiểm dành cho học sinh lớp 1, 2 tại Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ

Ngày 27.2, Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp cùng Ủy ban ATGT quốc gia đã tổ chức lễ trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 và lớp 2 Trường tiểu học Phú Đô, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.

