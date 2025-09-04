Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Tảng băng trôi lớn nhất thế giới nặng hơn 1.000 tỉ tấn đã vỡ

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
04/09/2025 19:41 GMT+7

Tảng băng A23a đã mất đi danh hiệu 'tảng băng trôi lớn nhất thế giới' sau khi bị vỡ thành nhiều mảnh.

Theo Cơ quan Khảo sát Nam Cực Anh (BAS), tảng băng trôi A23a, vốn nặng khoảng 1.100 tỉ tấn và có diện tích 3.672 km2, đã vỡ nhanh chóng thành nhiều mảng lớn, CNN đưa tin ngày 3.9.

Các nhà khoa học đã theo dõi sát sao tảng băng trên kể từ khi nó tách khỏi thềm băng Filchner-Ronne ở Nam Cực vào năm 1986. A23a nhiều lần giữ danh hiệu "tảng băng trôi lớn nhất hiện tại" kể từ thập niên 1980. Đôi khi danh hiệu này bị xô đổ bởi những tảng lớn hơn gồm tảng băng A68 vào năm 2017 và A76 vào năm 2021. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng bị vỡ và trả danh hiệu dẫn đầu về cho A23a.

Tảng băng trôi lớn nhất thế giới nặng hơn 1.000 tỉ tấn đã vỡ- Ảnh 1.

Tảng băng trôi A23a được chụp hồi tháng 1.2024 tại Nam Cực

ẢNH: REUTERS

Ông Andrew Meijers, nhà hải dương học tại BAS, nói rằng: "Tảng băng A23a đang vỡ nhanh chóng và tách ra những mảnh rất lớn. Bản thân các mảnh vỡ ra cũng được cơ quan nghiên cứu về băng quốc gia Mỹ xác định là tảng băng trôi cỡ lớn".

Theo ông Meijers, "siêu băng trôi" A23a đã thu nhỏ còn khoảng 1.700 km2. Ông nói rằng A23a từng mắc kẹt dưới đáy biển Weddell ở Nam Cực hơn 30 năm, cho đến khi nó thu nhỏ lại và để mất điểm bám dưới đáy.

Đến năm 2020, dòng hải lưu cuốn tảng băng này đi rồi nó lại mắc kẹt trong một cột Taylor (xoáy nước do dòng hải lưu va vào núi ngầm) cho đến khi di chuyển trở lại vào tháng 12.2024. Vào tháng 3 năm nay, A23a mắc cạn ở thềm lục địa rồi lại nổi tự do vào tháng 5.

Ông Meijers giải thích về hoàn cảnh dẫn đến việc tảng băng này vỡ vụn. “Tảng băng đã đi theo dòng chảy mạnh gọi là Dòng chảy vòng Nam Cực phía Nam (SACCF) ngược chiều kim đồng hồ quanh Nam Georgia (vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh tại Đại Tây Dương) kể từ khi nổi tự do vào tháng 5, sau vài tháng mắc cạn ở thềm lục địa hồi tháng 3. Dòng chảy này nhiều khả năng sắp tới sẽ cuốn tảng băng A23a và các mảnh vỡ về phía đông bắc, vẫn trong khu vực được gọi là hành lang băng trôi”, ông nói.

Vị chuyên gia tại BAS nhận định A23a đang "chung số phận" với các siêu băng trôi khác, như A68 vào năm 2017 và A76 vào năm 2021 - cũng bị vỡ ra quanh Nam Georgia, dù các nhà khoa học bất ngờ khi A23a tồn tại nguyên khối lâu đến vậy, theo The Guardian.

A23a vỡ ra đồng nghĩa danh hiệu tảng băng trôi lớn nhất thế giới hiện nay thuộc về D15a, rộng khoảng 3.000 km2. Theo ông Meijers, D15a khá ổn định ở bờ biển Nam Cực gần trạm nghiên cứu Davis của Úc. A23a vẫn đang giữ vị trí tảng băng trôi lớn thứ 2 thế giới, song nó có thể tiếp tục vỡ ra trong vài tuần tới, ông Meijers nói.

Theo The Guardian ngày 3.9, các nhà khoa học đã ngạc nhiên khi A23a có thể tồn tại nguyên khối lâu đến vậy, đặc biệt xét đến kích thước khổng lồ của nó.

Việc băng trôi vỡ ra là một lẽ tất yếu khi nó di chuyển xa dần vùng Nam Cực, song các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu đang làm tăng tốc quá trình băng tách khỏi Nam Cực.

Tin liên quan

Băng trong không gian chẳng giống như trên trái đất

Băng trong không gian chẳng giống như trên trái đất

Băng nước hiện diện khắp nơi trong không gian từ các mặt trăng băng giá đến những hạt bụi của mây liên sao, nhưng các nhà nghiên cứu của Đại học Cao đẳng London (UCL) và Đại học Cambridge gần đây phát hiện băng trong không gian chẳng giống như chúng ta vẫn nghĩ.

Lần đầu phát hiện nước băng ngoài hệ mặt trời

Khám phá thêm chủ đề

băng trôi băng trôi lớn nhất thế giới A23a BĂNG TAN Nam Cực
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận