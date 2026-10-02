Tầm soát sức khỏe định kỳ mỗi 6 tháng giúp theo dõi sát quá trình tăng trưởng, đánh giá chiều cao, cân nặng, dinh dưỡng, sự phát triển thể chất và những thay đổi tâm sinh lý theo từng giai đoạn. Qua đó, các vấn đề bất thường có thể được phát hiện sớm và có hướng can thiệp phù hợp, giúp trẻ phát triển toàn diện, đạt tiềm năng chiều cao tối ưu, thể chất khỏe mạnh và tâm lý vững vàng.

20h thứ Sáu, ngày 02.10.2026, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức tư vấn trực tuyến "Tăng chiều cao tối đa, dậy thì sớm & khủng hoảng tâm lý tuổi dậy thì" với sự tham gia của các bác sĩ: ThS-BSNT.CKI Vương Ngọc Thiên Thanh và BS.CKII Phan Thị Tường Vân.



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