Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Tăng cường dạy tiếng Hàn trong trường phổ thông Việt Nam

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
11/08/2025 17:52 GMT+7

Bộ GD-ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Hàn Quốc vừa ký thỏa thuận bổ sung nhằm thúc đẩy và tăng cường giảng dạy tiếng Hàn trong các trường phổ thông tại Việt Nam.

Bộ GD-ĐT cho biết, thỏa thuận trên được ký nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hàn Quốc.

Theo đó, phía Hàn Quốc sẽ khuyến khích hỗ trợ các lớp học tiếng Hàn tại các trường phổ thông ở Việt Nam đã áp dụng tiếng Hàn như một môn học thông thường, bao gồm cả các lớp học ngoài giờ.

Tăng cường dạy tiếng Hàn trong trường phổ thông Việt Nam- Ảnh 1.

Trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn và người đồng cấp Bộ Giáo dục Hàn Quốc, bà Choi Eun-ok đã ký kết Thỏa thuận bổ sung bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục

ẢNH: BỘ GD-ĐT

Phía Việt Nam sẽ hỗ trợ các trường đã áp dụng tiếng Hàn như một môn học thông thường để đảm bảo việc dạy tiếng Hàn được thực hiện suôn sẻ, trên cơ sở nhu cầu của học sinh, năng lực của các trường và quy định của chính quyền địa phương.

Để nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Hàn tại Việt Nam như một phần của chương trình giảng dạy chính thức của nhà trường, phía Hàn Quốc sẽ cử giáo viên dạy tiếng Hàn tới các trường phổ thông đã sử dụng tiếng Hàn.

Trong khả năng cho phép, phía Việt Nam sẽ tích cực hỗ trợ các vấn đề thiết yếu liên quan đến việc nhập cảnh và lưu trú của các giáo viên tiếng Hàn được phái cử, bao gồm cấp thị thực và miễn giấy phép lao động, phù hợp với luật pháp và quy định liên quan tại Việt Nam. 

Số lượng giáo viên tiếng Hàn được phái cử đến Việt Nam sẽ được quyết định hàng năm thông qua bàn bạc giữa các bên.

Khoảng 43.000 du học sinh Việt Nam ở Hàn Quốc

Theo thông tin từ Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD-ĐT), năm học 2024 - 2025, Bộ GD-ĐT Việt Nam hỗ trợ thủ tục tiếp nhận 9 giáo viên tình nguyện dạy tại một số trường phổ thông tại Hà Nội, Bắc Giang và Hải Phòng.

Phía Hàn Quốc đã hỗ trợ hoàn thiện xây dựng tài liệu, sách giáo khoa lớp 3 và lớp 4 (đối với ngoại ngữ 1) và tài liệu từ lớp 6 đến lớp 10 (ngoại ngữ 2). Theo đề nghị của Văn phòng Giáo dục Hàn Quốc, Bộ GD-ĐT đang tìm hiểu nhu cầu giáo viên tiếng Hàn để gửi sang làm tình nguyện viên năm học 2025 - 2026.

Hiện có khoảng gần 50 trường đại học triển khai dạy tiếng Hàn. Các trường đại học có khoa đào tạo tiếng Hàn đang thu hút được nhiều sinh viên đăng ký dự tuyển và triển khai có hiệu quả các hoạt động trao đổi, giao lưu với các cơ sở giáo dục Hàn Quốc.

Theo thông tin từ phía Hàn Quốc, số lượng du học sinh Việt Nam hiện nay khoảng 43.000 người, chủ yếu đi học tiếng Hàn và đăng ký ở trình độ đại học. 

Hằng năm có khoảng 21.000 ứng viên thi chứng chỉ TOPIK. Phía Hàn Quốc cấp hàng trăm học bổng đại học và sau đại học cho công dân Việt Nam đi học (cả học bổng cấp Chính phủ và cấp trường).

Bộ GD-ĐT cho biết, ngoài ký kết Thỏa thuận bổ sung bản ghi nhớ giữa Bộ GD-ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Hàn Quốc về hợp tác giáo dục, dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, các cơ sở giáo dục đại học hai nước cũng sẽ ký kết các thỏa thuận hợp tác cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác giáo dục đại học và khoa học công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Tin liên quan

Chỉ thí điểm dạy tiếng Hàn, tiếng Đức ở nơi có nhu cầu, đủ điều kiện

Chỉ thí điểm dạy tiếng Hàn, tiếng Đức ở nơi có nhu cầu, đủ điều kiện

Môn tiếng Hàn, tiếng Đức sẽ được thí điểm là ngoại ngữ 1 trong chương trình giáo dục phổ thông.

Thí điểm dạy tiếng Hàn bậc THCS từ năm 2016

Bình Dương sẽ dạy tiếng Hàn, Nhật từ bậc phổ thông

Khám phá thêm chủ đề

Hàn Quốc Việt Nam thỏa thuận hợp tác tiếng Hàn du học sinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận