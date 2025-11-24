Tăng cường dịch vụ chất lượng cao, góp phần thúc đẩy du lịch y tế

Dịch vụ y tế cao cấp, chuyên biệt

Tọa lạc tại trung tâm thành phố, cách sân bay quốc tế Đà Nẵng hơn 500 m và ga Đà Nẵng khoảng 1 km, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng sở hữu vị trí thuận lợi cho cả người dân địa phương và du khách đến thăm khám và điều trị. Từ tháng 9.2025, Hoàn Mỹ Đà Nẵng đưa vào hoạt động Khu khám quốc tế mới được nâng cấp, xây dựng theo tiêu chuẩn "bệnh viện - khách sạn", cung cấp không gian hiện đại, thoải mái cùng các tiện ích như quầy cà phê, đồ ăn nhẹ, sách báo - tạp chí, wifi…

Quy trình thăm khám tinh gọn, nhẹ nhàng cùng đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Khu khám đáp ứng đầy đủ dịch vụ khám và điều trị theo yêu cầu ở các chuyên khoa: tim mạch, cơ xương khớp, sản khoa, nhi khoa cùng các chuyên khoa sâu thuộc hệ nội và hệ ngoại. Bệnh viện còn triển khai nhiều dịch vụ chuyên biệt phục vụ khách hàng trong và ngoài nước như: khám sức khỏe cho người đi lao động nước ngoài hoặc người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; khám sức khỏe visa xin việc, du học; vận chuyển người bệnh trong và ngoài nước; tư vấn và kết nối với các công ty bảo hiểm để hỗ trợ bảo lãnh viện phí. Trong đó, hoạt động hỗ trợ khách hàng sử dụng các gói bảo hiểm cao cấp - quốc tế được bệnh viện chú trọng, nhằm mang lại trải nghiệm thuận tiện và hiệu quả trong quá trình khám chữa bệnh.

Đầu tư công nghệ cao, nâng tầm chất lượng

Chất lượng thăm khám, chẩn đoán và điều trị luôn là ưu tiên của bệnh viện. Khu khám quốc tế quy tụ đội ngũ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II và bác sĩ nội trú có kinh nghiệm chuyên sâu, khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, đáp ứng nhu cầu thăm khám đa dạng của khách hàng trong nước và quốc tế.

Một góc khu khám theo mô hình “bệnh viện - khách sạn” tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Song song đó, bệnh viện đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại từ Mỹ, Đức, Nhật Bản, bao gồm: hệ thống chụp cắt lớp vi tính MSCT 256 lát cắt, MRI 1.5 Tesla, hệ thống nội soi INSPIRA EPK – i8020c, hệ thống đo loãng xương toàn thân, hệ thống chụp mạch máu xóa nền DSA, dàn máy siêu âm thế hệ mới. Các trang thiết bị này giúp chẩn đoán – tầm soát bệnh lý chính xác, hỗ trợ bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp cho từng trường hợp.

Hợp tác bền vững, góp phần phát triển du lịch y tế

BS-CKII Trương Nguyễn Thoại Nhân, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, chia sẻ: "Lượt khách hàng đến Đà Nẵng sử dụng dịch vụ y tế cao cấp tại khu khám ngày càng tăng, bao gồm khách hàng trong và ngoài nước. Khu khám được xây dựng theo mô hình khép kín, quy trình tinh gọn cùng đội ngũ nhân viên hỗ trợ, xử lý thủ tục nhanh chóng. Đặc biệt, bệnh viện thực hiện vận chuyển y tế người bệnh từ nước ngoài đến Việt Nam và ngược lại. Đồng thời, liên kết với hơn 50 công ty bảo hiểm lớn, hỗ trợ thanh toán đối với các khách hàng ở châu Âu, châu Mỹ, châu Á...".

Mô hình "bệnh viện - khách sạn" không chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn cao, mà còn góp phần làm phong phú hệ sinh thái dịch vụ dành cho du khách. Đây là bước tiến quan trọng để Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng trở thành lựa chọn tin cậy cho du khách kết hợp du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe tại thành phố biển.