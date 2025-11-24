Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết
Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng:

Tăng cường dịch vụ chất lượng cao, góp phần thúc đẩy du lịch y tế

Nguồn: BVĐK Hoàn Mỹ Đà Nẵng
Nguồn: BVĐK Hoàn Mỹ Đà Nẵng
24/11/2025 07:00 GMT+7

TP.Đà Nẵng nổi tiếng với bãi biển đẹp và cảnh quan thiên nhiên độc đáo, dần trở thành điểm đến tiềm năng cho du lịch y tế. Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng định hướng phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, với việc đưa vào vận hành Khu khám quốc tế mới theo mô hình 'bệnh viện - khách sạn', đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong và ngoài nước.

Dịch vụ y tế cao cấp, chuyên biệt

Tọa lạc tại trung tâm thành phố, cách sân bay quốc tế Đà Nẵng hơn 500 m và ga Đà Nẵng khoảng 1 km, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng sở hữu vị trí thuận lợi cho cả người dân địa phương và du khách đến thăm khám và điều trị. Từ tháng 9.2025, Hoàn Mỹ Đà Nẵng đưa vào hoạt động Khu khám quốc tế mới được nâng cấp, xây dựng theo tiêu chuẩn "bệnh viện - khách sạn", cung cấp không gian hiện đại, thoải mái cùng các tiện ích như quầy cà phê, đồ ăn nhẹ, sách báo - tạp chí, wifi…

- Ảnh 1.

Quy trình thăm khám tinh gọn, nhẹ nhàng cùng đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Khu khám đáp ứng đầy đủ dịch vụ khám và điều trị theo yêu cầu ở các chuyên khoa: tim mạch, cơ xương khớp, sản khoa, nhi khoa cùng các chuyên khoa sâu thuộc hệ nội và hệ ngoại. Bệnh viện còn triển khai nhiều dịch vụ chuyên biệt phục vụ khách hàng trong và ngoài nước như: khám sức khỏe cho người đi lao động nước ngoài hoặc người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; khám sức khỏe visa xin việc, du học; vận chuyển người bệnh trong và ngoài nước; tư vấn và kết nối với các công ty bảo hiểm để hỗ trợ bảo lãnh viện phí. Trong đó, hoạt động hỗ trợ khách hàng sử dụng các gói bảo hiểm cao cấp - quốc tế được bệnh viện chú trọng, nhằm mang lại trải nghiệm thuận tiện và hiệu quả trong quá trình khám chữa bệnh.

Đầu tư công nghệ cao, nâng tầm chất lượng

Chất lượng thăm khám, chẩn đoán và điều trị luôn là ưu tiên của bệnh viện. Khu khám quốc tế quy tụ đội ngũ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II và bác sĩ nội trú có kinh nghiệm chuyên sâu, khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, đáp ứng nhu cầu thăm khám đa dạng của khách hàng trong nước và quốc tế.

- Ảnh 2.

Một góc khu khám theo mô hình “bệnh viện - khách sạn” tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Song song đó, bệnh viện đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại từ Mỹ, Đức, Nhật Bản, bao gồm: hệ thống chụp cắt lớp vi tính MSCT 256 lát cắt, MRI 1.5 Tesla, hệ thống nội soi INSPIRA EPK – i8020c, hệ thống đo loãng xương toàn thân, hệ thống chụp mạch máu xóa nền DSA, dàn máy siêu âm thế hệ mới. Các trang thiết bị này giúp chẩn đoán – tầm soát bệnh lý chính xác, hỗ trợ bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp cho từng trường hợp.

Hợp tác bền vững, góp phần phát triển du lịch y tế

BS-CKII Trương Nguyễn Thoại Nhân, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, chia sẻ: "Lượt khách hàng đến Đà Nẵng sử dụng dịch vụ y tế cao cấp tại khu khám ngày càng tăng, bao gồm khách hàng trong và ngoài nước. Khu khám được xây dựng theo mô hình khép kín, quy trình tinh gọn cùng đội ngũ nhân viên hỗ trợ, xử lý thủ tục nhanh chóng. Đặc biệt, bệnh viện thực hiện vận chuyển y tế người bệnh từ nước ngoài đến Việt Nam và ngược lại. Đồng thời, liên kết với hơn 50 công ty bảo hiểm lớn, hỗ trợ thanh toán đối với các khách hàng ở châu Âu, châu Mỹ, châu Á...".

Mô hình "bệnh viện - khách sạn" không chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn cao, mà còn góp phần làm phong phú hệ sinh thái dịch vụ dành cho du khách. Đây là bước tiến quan trọng để Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng trở thành lựa chọn tin cậy cho du khách kết hợp du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe tại thành phố biển.

Khám phá thêm chủ đề

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng bệnh viện - khách sạn Đà Nẵng du lịch y tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận