Tăng cường hiện diện phía Bắc, Chubb Life Việt Nam khai trương văn phòng Infinity Hải Phòng

Tọa lạc tại tầng 7, tòa nhà Vĩnh Lộc, 188 Trường Chinh, phường Lê Thanh Nghị, văn phòng đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới mô hình Infinity tại khu vực phía Bắc.

Văn phòng Infinity mới giúp người dân Hải Phòng dễ dàng tiếp cận dịch vụ tư vấn chuẩn mực, đồng thời tạo điều kiện để Chubb Life Việt Nam mở rộng khả năng phục vụ, mang đến trải nghiệm chăm sóc tận tâm và các giải pháp bảo hiểm phù hợp cho cộng đồng địa phương. Mô hình Infinity hướng đến phát triển bền vững cùng mục tiêu mang lại giá trị thật cho khách hàng. Tính đến nay, Chubb Life Việt Nam đã đưa vào hoạt động 75 Văn phòng Đối tác kinh doanh Infinity trên toàn quốc.

Nhân dịp khai trương, Chubb Life Việt Nam đã trao tặng học bổng trị giá 30 triệu đồng trong khuôn khổ chương trình "Chubb Life - Vì Tương Lai Em", nhằm tiếp thêm động lực học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Hoạt động này thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội mà Chubb Life Việt Nam đã bền bỉ theo đuổi trong suốt 20 năm đồng hành cùng cộng đồng.