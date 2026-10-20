Tăng cường hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới

Sáng 20.10, tại Hà Nội, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, chủ trì hội đàm với đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do anh Thongly Sisoulith, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, dẫn đầu.

Cùng dự có chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Mở rộng các lĩnh vực hợp tác thiết thực

Tại hội đàm, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp. Trong mối quan hệ tốt đẹp đó, tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ hai nước có vai trò quan trọng trong việc kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác thanh niên.

Anh Bùi Quang Huy trao đổi tại buổi hội đàm ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đánh giá kết quả hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào thời gian qua, anh Bùi Quang Huy ghi nhận hai tổ chức Đoàn đã duy trì nhiều hoạt động thiết thực như trao đổi đoàn, giao lưu hữu nghị, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, hợp tác giữa các địa phương, tình nguyện quốc tế và hỗ trợ an sinh xã hội. Những hoạt động này góp phần tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau và vun đắp tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước trong thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, theo anh Bùi Quang Huy, việc triển khai Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027 vẫn còn dư địa để nâng cao hiệu quả, nhất là trong cụ thể hóa các nội dung hợp tác, mở rộng sự tham gia của các cấp bộ Đoàn và địa phương, bảo đảm hoạt động thường xuyên, có chiều sâu, phù hợp với nhu cầu thanh niên hai nước.

Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham dự buổi hội đàm ẢNH: ĐĂNG HẢI

Từ đó, anh đề nghị hai bên rà soát việc thực hiện thỏa thuận, xác định các nội dung ưu tiên; bên cạnh duy trì trao đổi đoàn, giao lưu hữu nghị và bồi dưỡng cán bộ trẻ, cần mở rộng hợp tác về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng và kết nối thanh niên các địa phương.

Hai bên cũng cần tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử, truyền thống quan hệ Việt Nam - Lào; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giáo dục; nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, phát triển nguồn nhân lực trẻ; khuyến khích kết nối các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và tổ chức thanh niên để chia sẻ kinh nghiệm, phát triển sáng kiến chung.

Đặc biệt, anh Bùi Quang Huy đề xuất tăng cường giao lưu nhân dân, triển khai các chương trình tình nguyện quốc tế, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ an sinh xã hội tại địa phương và khu vực biên giới; đồng thời tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, thúc đẩy hợp tác thanh niên ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tham gia buổi hội đàm

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Nhấn mạnh ý nghĩa của năm 2027, thời điểm kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, anh Bùi Quang Huy đề nghị hai tổ chức Đoàn chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm thiết thực, hiệu quả, góp phần giáo dục truyền thống và tăng cường gắn kết thanh niên hai nước.

Thúc đẩy kết nối doanh nhân trẻ hai nước

Trao đổi tại hội đàm, anh Thongly Sisoulith bày tỏ nhất trí cao với các đề xuất hợp tác của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy, đồng thời đề xuất nhiều nội dung phối hợp thiết thực trong thời gian tới.

Về công tác truyền thông số, anh Thongly Sisoulith cho biết trước tình trạng các thế lực tìm cách chống phá quan hệ đoàn kết Việt Nam - Lào trên không gian mạng, phía Lào sẽ giao bộ phận truyền thông phối hợp chặt chẽ với bộ phận tuyên giáo T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, học hỏi kinh nghiệm xử lý và phản bác thông tin sai lệch.

Anh Thongly Sisoulith, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đối với việc triển khai các nội dung hợp tác, anh chỉ định anh Souliya Keophilavong, Phó bí thư Trung ương Đoàn Lào, làm trưởng đoàn điều phối phía Lào, phối hợp với các ban chuyên môn của Việt Nam xây dựng kế hoạch hành động cụ thể.

Anh Thongly Sisoulith cũng nhất trí thúc đẩy kết nối doanh nhân trẻ hai nước, trước mắt thông qua các diễn đàn, tọa đàm trực tuyến, tiến tới tổ chức triển lãm sản phẩm doanh nhân trẻ Việt Nam - Lào trong năm 2027 tại Viêng Chăn, Hà Nội hoặc các tỉnh biên giới, góp phần mở rộng cơ hội giao thương.

Đánh giá cao hoạt động tình nguyện của thanh niên Việt Nam tại Lào, anh đề xuất hai bên phối hợp triển khai các chương trình tình nguyện y tế chung trong năm 2027.