Trả lời báo chí về những kết quả quan trọng, nổi bật đạt được trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, chuyến thăm đã thành công tốt đẹp và đạt được nhiều kết quả quan trọng và thực chất.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân - bà Ngô Phương Ly, được tổ chức trọng thể theo nghi thức cấp nhà nước tại sân bay quốc tế Copenhagen dưới sự chủ trì của Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary ẢNH: TTXVN

"Chuyến thăm mang ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với các đối tác châu Âu và sự coi trọng của các nước đối với Việt Nam; đồng thời góp phần củng cố cục diện đối ngoại, mở rộng mạng lưới đối tác tin cậy và tăng cường sự gắn kết của Việt Nam với châu Âu cả ở cấp độ song phương và khu vực", ông Trung nhấn mạnh.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, lãnh đạo các nước đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân sự đón tiếp trọng thị, đặc biệt tình cảm, thân tình và nhiều biệt lệ ở mức rất cao, nhất là tại Đan Mạch.

Phía Đan Mạch bày tỏ sự khâm phục những thành tựu phát triển của Việt Nam và hết sức coi trọng những định hướng, tầm nhìn của lãnh đạo Việt Nam, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Một trong những kết quả nổi bật là việc hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Đan Mạch trở thành nước thứ hai của EU có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Với EU, điểm đáng chú ý là tư duy hợp tác được mở rộng, hướng tới kết nối các cơ sở nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; cùng nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ, tạo ra sản phẩm chung và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ẢNH: TTXVN

"Đây là hướng đi cần thiết để Việt Nam tận dụng tốt hơn tri thức, công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo của châu Âu, đồng thời từng bước nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế", ông Trung nhấn mạnh

Với Bỉ, theo ông Lê Hoài Trung, việc Hạ viện Liên bang Bỉ bỏ phiếu thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) ngay trước các hoạt động chính thức của chuyến thăm là tín hiệu tích cực, thể hiện thiện chí và sự coi trọng của Bỉ đối với quan hệ với Việt Nam.

"Trong chuyến công tác tại Bỉ, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất tầm nhìn hướng tới nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, phù hợp với phạm vi hợp tác ngày càng rộng, vượt ra ngoài khuôn khổ đối tác chiến lược ngành về nông nghiệp", ông Trung khẳng định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân - bà Ngô Phương Ly, hội kiến Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde ẢNH: TTXVN

Điểm nhấn nổi bật đó là lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp các đối tác đánh giá cao đường lối, chủ trương phát triển của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Qua các diễn đàn kinh tế, thương mại và tiếp xúc doanh nghiệp, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp châu Âu đã giới thiệu các kế hoạch, dự án dự kiến triển khai tại Việt Nam, với tổng quy mô được trao đổi sơ bộ khoảng 20 tỉ euro. Bên cạnh đó, nhiều văn kiện, thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, góp phần cụ thể hóa triển vọng hợp tác trong giai đoạn tới.

4 nhiệm vụ trọng tâm đưa các thỏa thuận cấp cao vào thực tiễn

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, vấn đề quan trọng nhất thời gian tới là chuyển hóa các nhận thức chung, cam kết và thỏa thuận cấp cao thành các chương trình, dự án và sản phẩm cụ thể.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung ẢNH: BNG

Một là, khẩn trương cụ thể hóa kết quả chuyến thăm thành kế hoạch hành động với nhiệm vụ, tiến độ, đầu mối, trách nhiệm và kết quả rõ ràng.

Hai là, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, tận dụng tốt hơn EVFTA, thúc đẩy tiến trình phê chuẩn EVIPA, nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường EU về môi trường, phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm xã hội; tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng.

Ba là, ưu tiên các chương trình và dự án có tính chiến lược, khả thi, mang lại kết quả cụ thể. Với Đan Mạch, tập trung hợp tác về chuyển đổi năng lượng, điện gió ngoài khơi, hạ tầng cảng biển và logistics xanh.

Với EU, chủ động đề xuất các dự án trong khuôn khổ Global Gateway, JETP, Horizon Europe và những lĩnh vực công nghệ chiến lược. Với Bỉ, thúc đẩy các dự án về cảng biển, logistics, năng lượng sạch, khoa học - công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bốn là, phát huy vai trò của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu trong chủ động tìm kiếm, đề xuất và triển khai hợp tác. Cần kết nối nghiên cứu với doanh nghiệp và thị trường, chuyển từ tiếp nhận công nghệ sang hợp tác nghiên cứu, sản xuất và phát triển sản phẩm, qua đó từng bước nâng cao năng lực làm chủ công nghệ của Việt Nam.