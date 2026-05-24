Tăng cường tiếng Anh có liên hệ gì với sự ra đời Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa?

Tưởng niệm "cha đẻ" của chương trình tăng cường tiếng Anh

Tại buổi gặp mặt, tiến sĩ Huỳnh Công Minh, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, đề nghị tất cả thành viên tham dự buổi họp mặt dành một phút tưởng niệm nhà giáo Trương Song Đức, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM (1997-2004) - người đặt nền móng đầu tiên cho chương trình tăng cường tiếng Anh, đồng thời tham mưu lãnh đạo TP.HCM thành lập Trường THPT Trần Đại Nghĩa (tiền thân của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và THCS-THPT Trần Đại Nghĩa).

Cảc thành viên tham dự buổi họp mặt dành một phút tưởng niệm cố nhà giáo Trương Song Đức, "cha đẻ" của chương trình tăng cường tiếng Anh ẢNH: HOÀNG BẢO

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, tiến sĩ Huỳnh Công Minh nhắc lại: "Nguyên giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Trương Song Đức đã có nhiều đóng góp làm thay da, đổi thịt ngành giáo dục của thành phố như quy hoạch mạng lưới trường lớp; chủ trương nâng cấp trường trung cấp thành trường cao đẳng, trường cao đẳng thành trường đại học; thành lập Trường quốc tế Việt Úc (SIC) - trường quốc tế công lập đầu tiên theo mô hình xã hội hóa; xây dựng chương trình tăng cường tiếng Anh và thành lập mô hình trường chuyên ngữ đầu tiên của thành phố".

Cố nhà giáo Trương Song Đức, "cha đẻ" chương trình tiếng Anh tăng cường triển khai tại TP.HCM từ năm 1998 ẢNH: L.N.Đ

Trong đó, việc xây dựng chương trình tăng cường tiếng Anh và sáng kiến thành lập Trường THPT Trần Đại Nghĩa nhằm đón đầu lứa học sinh tiểu học đầu tiên của chương trình là những viên gạch quan trọng đầu tiên giúp mở rộng và phát triển phong trào dạy và học ngoại ngữ tại các trường phổ thông trên địa bàn thành phố.

Tiến sĩ Huỳnh Công Minh, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, nhắc lại những đóng góp của cố nhà giáo Trương Song Đức với ngành GD-ĐT TP.HCM ẢNH: HOÀNG BẢO

Trong bối cảnh cả nước dạy và học tiếng Anh từ lớp 6, từ năm học 1998-1999, TP.HCM là địa phương đầu tiên trên cả nước thí điểm chương trình tăng cường tiếng Anh từ lớp 1 tại Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (Q.1 trước đây).

Cô Đoàn Thị Hồng Viên (bên trái), giáo viên dạy chương trình tăng cường tiếng Anh đầu tiên của TP.HCM và cô Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, ngôi trường đầu tiên thực hiện thí điểm chương trình

Qua 28 năm triển khai với quy mô ngày càng mở rộng, đến nay chương trình đã phủ khắp các trường học, tiếp tục hướng đến mục tiêu mới là phấn đấu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường theo Kết luận 91 của Bộ Chính trị về thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22.8.2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT.

Nhà giáo Lê Ngọc Điệp, nguyên Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, là một trong những người chứng kiến và góp phần triển khai chương trình tăng cường tiếng Anh của TP.HCM ẢNH: HOÀNG BẢO

Là một trong những người chứng kiến và góp phần triển khai chương trình tăng cường tiếng Anh, nhà giáo Lê Ngọc Điệp, nguyên Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết chương trình đã tạo được tiếng vang lớn, được lãnh đạo Bộ GD-ĐT đánh giá cao, phụ huynh và học sinh ủng hộ.

Những ngày đầu mới triển khai, chương trình gặp nhiều khó khăn từ việc tìm nguồn giáo viên giỏi, xây dựng chương trình, thiết kế chuẩn đầu ra đáp ứng mục tiêu chuẩn quốc tế. Đến nay, chương trình đã lan tỏa mạnh mẽ, có sự vào cuộc của nhiều đơn vị đầu tư về giáo dục giúp chất lượng đào tạo ngày càng tốt hơn, đáp ứng chuẩn đầu ra quốc tế.

Sau gần 3 thập kỷ triển khai, chương trình đã tạo được dấu ấn rõ nét, là một trong những "điểm son" của giáo dục TP.HCM nói chung, phong trào dạy và học ngoại ngữ nói riêng trên địa bàn thành phố. Đóng góp vào thực hiện thành công nhiều đề án, chủ trương chung của thành phố như đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, Đề án "Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại TP.HCM giai đoạn 2021-2030"...

Nhà giáo Nguyễn Bác Dụng, Hiệu trưởng đầu tiên của Trường THPT Trần Đại Nghĩa, nhắc lại những ngày đầu nhận nhiệm vụ từ Giám đốc Sở GD-ĐT Trương Song Đức ẢNH: HOÀNG BẢO

Tại buổi họp mặt, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Bác Dụng, Hiệu trưởng đầu tiên của Trường THPT Trần Đại Nghĩa, ôn lại kỷ niệm về những ngày đầu tiên xây dựng trường chuyên ngữ đầu tiên của TP.HCM, sáng kiến thành lập của cố Nhà giáo ưu tú Trương Song Đức.

"Tôi được giao nhiệm vụ 'lèo lái' ngôi trường chuyên ngữ đón đầu lứa học sinh đầu tiên của chương trình tăng cường tiếng Anh cuốn chiếu từ bậc tiểu học. Trường THPT Trần Đại Nghĩa là trường công lập đầu tiên dạy học 2 buổi/ngày (trong thời điểm đó) nên gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với nỗ lực của cả tập thể sư phạm, ngôi trường đã tạo dựng được chỗ đứng, góp phần quan trọng vào việc tạo nguồn học sinh giỏi tiếng Anh cho thành phố", nhà giáo Nguyễn Bác Dụng bày tỏ.