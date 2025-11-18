Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tăng cường trách nhiệm và trí tuệ trong công tác quốc phòng toàn dân

Huy Đạt
Huy Đạt
18/11/2025 07:00 GMT+7

'Chào hỏi - thông thái - khỏe - tài năng' là các phần thi của 'Sắc màu Sao vuông', thể hiện tinh thần và bản lĩnh của lực lượng dân quân tự vệ TP.Đà Nẵng, đồng thời tôn vinh trách nhiệm quốc phòng toàn dân.

Tinh thần đồng đội, bản lĩnh dân quân

Những hoạt động thiết thực để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực tổ chức các hoạt động quốc phòng toàn dân, từ việc luyện tập, phối hợp tổ chức các chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh đến các sáng kiến bồi dưỡng kiến thức cho lực lượng dân quân tự vệ, không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà còn là biểu hiện sinh động của trách nhiệm, trí tuệ trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. Gần đây, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) TP.Đà Nẵng phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai kế hoạch tổ chức ghi hình gameshow "Sắc màu Sao vuông" năm 2025 là minh chứng sống động cho tinh thần này.

- Ảnh 1.

Nỗ lực tập luyện tham gia gameshow “Sắc màu Sao vuông” năm 2025

ẢNH: HUY ĐẠT

Ngay sau khi nhận công văn chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Quân khu 5, Bộ CHQS TP.Đà Nẵng đã quán triệt nghiêm túc kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch tổ chức chương trình. Công tác khảo sát, lựa chọn địa điểm ghi hình được thực hiện đúng quy định; các ban chuyên môn, bộ phận phục vụ đăng cai được thành lập đồng bộ, sẵn sàng cho mọi tình huống.

Đội tuyển "Chiến binh Quảng Đà" gồm cán bộ, chiến sĩ từ các cơ quan, đơn vị và lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn được tuyển chọn kỹ lưỡng, luyện tập nghiêm túc các phần thi: Chào hỏi, Sao vuông thông thái, Sao vuông khỏe và Sao vuông tài năng. Đây là sân chơi giáo dục, giúp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, rèn luyện thể lực và tinh thần đồng đội, thể hiện bản sắc văn hóa và truyền thống của vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng.

Chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức

Trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị, đại tá Trần Minh Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Quân khu 5, đánh giá cao sự chủ động, chu đáo của Bộ CHQS thành phố. Phó chính ủy yêu cầu đơn vị tiếp tục hoàn thiện kịch bản, đặc biệt phần thi "Chào hỏi" và "Sao vuông tài năng", đồng thời tổ chức luyện tập khoa học, sát thực tiễn, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan cần phối hợp nhịp nhàng với Ban tổ chức, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, phương án an ninh - y tế, tuyên truyền; thực hiện chương trình với tinh thần trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả để tạo ấn tượng đẹp với khán giả và cộng đồng.

Tăng cường trách nhiệm và trí tuệ trong công tác quốc phòng toàn dân - Ảnh 1.

Tăng cường trách nhiệm và trí tuệ trong công tác quốc phòng toàn dân - Ảnh 2.

Những buổi tập kéo dài giúp chiến sĩ làm quen sân khấu và nâng cao kỹ năng đồng đội

Gameshow "Sắc màu Sao vuông" do Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội sản xuất, ghi hình và phát sóng trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Năm nay, 4 đội thi Đà Nẵng, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk sẽ tranh tài ở 4 phần thi, vừa kiểm tra kiến thức, thể lực, tinh thần đồng đội vừa góp phần lan tỏa truyền thống yêu nước và nâng cao nhận thức quốc phòng toàn dân. Đây cũng là dịp kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống LLVT Quân khu 5 (16.10.1945 - 16.10.2025), tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ và toàn dân về tầm quan trọng của trách nhiệm, tinh thần sáng tạo và phối hợp trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. Các hoạt động như "Sắc màu Sao vuông" minh chứng rằng khi mọi lực lượng cùng đồng lòng, phối hợp nhịp nhàng sẽ không chỉ nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng mà còn củng cố lòng dân, bảo vệ an ninh, ổn định và sự phát triển bền vững của đất nước.

Trách nhiệm trong công tác quốc phòng toàn dân không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng vũ trang, mà là nghĩa vụ của toàn dân. Tinh thần chủ động, sáng tạo, phối hợp bài bản và hiệu quả chính là nền tảng vững chắc để đất nước tiếp tục xây dựng lực lượng quân sự mạnh, bảo vệ chủ quyền, độc lập và phát triển trong mọi hoàn cảnh.

Sắc màu Sao vuông lực lượng dân quân tự vệ TP.Đà Nẵng Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng Đà Nẵng
