Tăng cường tuyên truyền chống hàng giả, vi phạm bản quyền

Lâm Viên
13/05/2026 16:35 GMT+7

Ngày 13.5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng có văn bản đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu cùng các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Nhiều diễn đàn chia sẻ phần mềm lậu, tiếp tay cho vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ

Theo đó, các địa phương cần tăng cường phổ biến quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ; cảnh báo tác hại của hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, vi phạm bản quyền và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Công tác tuyên truyền được yêu cầu thực hiện đa dạng trên hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và thông qua các hoạt động cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Các địa phương cũng được đề nghị phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, phản ánh, xử lý các hành vi vi phạm; vận động người dân tham gia tố giác các trường hợp xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đối với các cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình, Sở đề nghị tăng cường tuyên truyền về quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp; đồng thời phản ánh các hành vi vi phạm phổ biến trên môi trường mạng và trong hoạt động thương mại. Trong đó có các hành vi như sao chép trái phép phim ảnh, âm nhạc, chương trình phát thanh - truyền hình; kinh doanh hàng giả, hàng nhái, giả mạo nhãn hiệu; vi phạm bản quyền trên không gian mạng và trong hoạt động thương mại điện tử.

Ngoài việc tuyên truyền, cảnh báo để người dân nhận diện và phòng tránh vi phạm, các cơ quan báo chí cũng được khuyến khích xây dựng tin, bài, phóng sự phản ánh kết quả xử lý vi phạm của cơ quan chức năng; biểu dương tổ chức, cá nhân chấp hành tốt pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
