Tăng độ an toàn trong phẫu thuật tiết niệu nhi bằng quy trình kiểm soát đa lớp

Nỗi lo của cha mẹ khi con phẫu thuật dị tật tiết niệu - sinh dục

Với các bệnh lý tiết niệu - sinh dục bẩm sinh như tinh hoàn ẩn, lỗ tiểu lệch thấp, lún dương vật, nang nước thừng tinh hay thoát vị bẹn, can thiệp sớm, đúng thời điểm không chỉ giúp điều trị dứt điểm bệnh lý mà còn góp phần bảo vệ chức năng bài tiết, nội tiết và khả năng sinh sản của trẻ trong tương lai. Tuy nhiên, việc con phải phẫu thuật khi còn quá nhỏ luôn là quyết định khiến nhiều bậc phụ huynh trăn trở. Bên cạnh mong muốn điều trị hiệu quả, cha mẹ cũng không khỏi lo lắng về độ an toàn của gây mê, cảm giác đau sau mổ và khả năng hồi phục của trẻ.

Những lo lắng này hoàn toàn có cơ sở, bởi hệ hô hấp, tim mạch, khả năng điều hòa thân nhiệt và chuyển hóa thuốc của trẻ đều chưa hoàn thiện, khiến cơ thể trẻ nhạy cảm hơn.

Sự an toàn trong phẫu thuật tiết niệu nhi quyết định tương lai của trẻ

Chính vì vậy, một ca phẫu thuật nhi an toàn không chỉ đòi hỏi kỹ thuật chính xác của phẫu thuật viên, mà còn cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa. Mọi quy trình từ đánh giá tiền mê đến chăm sóc hậu phẫu đều cần được chuẩn hóa và thực hiện chuyên biệt cho trẻ em, nhằm giảm thiểu rủi ro và giúp trẻ hồi phục nhẹ nhàng, nhanh chóng.

Xây dựng quy trình kiểm soát đa lớp để tăng độ an toàn trong phẫu thuật tiết niệu nhi

BVĐK Hồng Ngọc đã xây dựng quy trình điều trị toàn diện với sự phối hợp chặt chẽ giữa phẫu thuật viên, bác sĩ gây mê hồi sức và đội ngũ chăm sóc hậu phẫu, tạo nên nhiều lớp bảo vệ an toàn cho trẻ trong suốt hành trình điều trị.

Điển hình là trường hợp bé T.M.H (18 tháng tuổi) được phẫu thuật hạ tinh hoàn thành công từ vị trí lỗ bẹn sâu cách khoảng 3cm. Bệnh nhi được ThS-BSCKII Trịnh Minh Thanh - Trưởng đơn nguyên Nam khoa và Phẫu thuật tiết niệu - chỉ định phẫu thuật nhằm hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển của tinh hoàn và chức năng sinh sản về sau.

Trước phẫu thuật, bác sĩ gây mê hồi sức tiến hành khám tiền mê với hơn 20 tiêu chí đánh giá về thể trạng, hô hấp, dị ứng... Nhờ vậy, liều thuốc gây mê được tính toán chính xác theo từng milligram cân nặng của trẻ, đồng thời xây dựng kế hoạch giảm đau và dự phòng các nguy cơ có thể xảy ra trong quá trình gây mê.

Bên cạnh đó, gia đình được hướng dẫn cho trẻ nhịn ăn theo chương trình ERAS - tăng cường hồi phục sau phẫu thuật thay vì nhịn ăn kéo dài nhằm giúp trẻ hạn chế mệt mỏi, quấy khóc trước mổ nhưng vẫn đảm bảo dạ dày rỗng đúng thời điểm, giảm nguy cơ hít sặc và trào ngược khi gây mê.

Hướng dẫn nhịn ăn theo chương trình ERAS

Trong phòng mổ, trẻ được gây mê ổn định và theo dõi sát độ sâu gây mê bằng hệ thống Entropy hiện đại, giúp kiểm soát tối ưu mức độ an thần trong suốt ca phẫu thuật. Ca mổ do ThS-BSCKII Trịnh Minh Thanh trực tiếp thực hiện - chuyên gia tiết niệu với hơn 30 năm kinh nghiệm, sở hữu chứng chỉ Nội soi ổ bụng tại Hoa Kỳ và chứng chỉ Phẫu thuật tiết niệu tại Nhật Bản.

Theo bác sĩ Thanh: "Quá trình phẫu tích giải phóng thừng tinh đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, bởi nếu thừng tinh, ống dẫn tinh hoặc hệ thống mạch máu nuôi tinh hoàn bị tổn thương hay chịu lực căng quá mức, sự phát triển và chức năng của tinh hoàn về lâu dài có thể bị ảnh hưởng".

Ekip phẫu thuật

Với sự tỉ mỉ trong từng thao tác, cùng sự hỗ trợ của các dụng cụ chuyên biệt trong phẫu thuật nhi khoa, ekip đã giải phóng thừng tinh, tạo đủ độ di động trước khi đưa tinh hoàn xuống khoang bìu đã được chuẩn bị sẵn và cố định ở vị trí tự nhiên, đảm bảo không có tình trạng xoắn hay chèn ép.

Sau phẫu thuật thành công, bé T.M.H được thoát mê đúng thời điểm và tiếp tục được theo dõi sát về hô hấp, tuần hoàn với tần suất trung bình 30 phút/lần trước khi trở về phòng nội trú nhằm phát hiện sớm các bất thường, hỗ trợ quá trình phục hồi diễn ra thuận lợi hơn.

Chị N.H.T - mẹ bệnh nhi chia sẻ: "Ngay sau khi con tỉnh mê thì bố mẹ đã được vào gặp và ở bên cạnh con luôn. Đêm đầu sau phẫu thuật con ngủ ngoan và hôm sau ăn uống tốt".

Bé T.M.H sau phẫu

Bé T.M.H hồi phục thuận lợi sau phẫu thuật, có thể vận động sớm ngay sau mổ. 2 ngày sau phẫu thuật, tinh hoàn ở vị trí tự nhiên trong bìu, vết mổ liền tốt và chức năng ổn định.

Kết quả này chứng minh rằng một quy trình điều trị được kiểm soát chặt chẽ ở mọi giai đoạn không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả phẫu thuật và bảo tồn chức năng sinh lý lâu dài mà còn giúp trẻ ít đau, hồi phục nhanh, đồng thời giảm áp lực tâm lý cho gia đình.