Tăng gấp đôi mức bồi dưỡng cho người tiếp dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo

Từ ngày 27.7 tới, Thông tư số 65/2026/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 320/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, sẽ có hiệu lực thi hành.

Trụ sở Tiếp công dân TP.Hà Nội ẢNH: TƯ LIỆU

Theo quy định mới, mức bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở hoặc địa điểm tiếp công dân được điều chỉnh tăng đáng kể.

Cụ thể, đối với người chưa hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề, mức bồi dưỡng tăng từ 100.000 đồng lên 200.000 đồng/ngày/người. Trường hợp đang hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề, mức bồi dưỡng tăng từ 80.000 đồng lên 150.000 đồng/ngày/người.

Đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, mức bồi dưỡng được nâng từ 150.000 đồng lên 250.000 đồng/ngày/người đối với người chưa hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề; từ 120.000 đồng lên 200.000 đồng/ngày/người đối với người đang hưởng phụ cấp theo nghề.

Thông tư cũng quy định mức bồi dưỡng 100.000 đồng/ngày/người đối với các đối tượng quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều 38 Nghị định số 154/2026/NĐ-CP. Đây là các lực lượng được giao phối hợp tiếp công dân, bảo đảm an ninh, trật tự, y tế tại trụ sở tiếp công dân; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

So với quy định hiện hành tại Thông tư số 320/2016/TT-BTC, mức bồi dưỡng đối với nhóm đối tượng này đã tăng gấp đôi, từ 50.000 đồng lên 100.000 đồng/ngày/người.

Việc điều chỉnh mức bồi dưỡng nhằm phù hợp với các quy định mới của Nghị định số 154/2026/NĐ-CP về tiếp công dân, đồng thời góp phần động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức và các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.