Tăng giá điện là một trong những nguyên nhân chính khiến CPI tăng

Theo thông tin Tổng cục Thống kê công bố, giá thực phẩm tăng, giá điện tăng là những nguyên nhân chính làm CPI tháng 6 tăng 0,27% so với tháng trước.



Giá điện tăng là một trong những nguyên nhân chính khiến chỉ số giá tiêu dùng tăng NGỌC THẮNG

Trong mức tăng 0,27% của CPI tháng 6 so với tháng trước, có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (0,57%); nhóm ăn hóa, giải trí và du lịch (0,34%); thiết bị và đồ dùng gia đình (0,19%); giao thông (0,16%); nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng (0,07%)…

CPI bình quân quý 2 năm nay tăng 2,41% so với cùng kỳ tháng trước. Trong đó, nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 6,03%; giáo dục tăng 5,81%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,51%;…

CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2023 tăng 3,29 so với bình quân của kỳ 2022, nguyên nhân chủ yếu: chỉ số giá nhóm giáo dục bình quân 6 tháng đầu năm tang 7,95% so với cùng kỳ năm trước do một số địa phương tăng học phí; chỉ số giá nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước do giá xi măng, sắt, thép, cát tăng theo giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào và giá thuê nhà ở tăng cao; giá điện sinh hoạt tăng 3,12% do nhu cầu sử dụng điện tăng và quyết định tăng 3% giá điện của EVN áp dụng từ đầu tháng 5.

Một số yếu tố góp phần kiềm chế tốc độ tăng CPI 6 tháng đầu năm 2023: bình quân 6 tháng đầu năm, giá dầu hỏa giảm 8,94% so với cùng kỳ năm trước; giá xăng dầu trong nước giảm 18,27% theo biến động của giá thế giới (tác động làm CPI chung giảm 0,66 điểm phần trăm); giá gas trong nước giảm 9,99% theo giá thế giới (tác động làm CPI giảm 0,15 điểm phần trăm); chỉ số giá nhóm bưu chính, viễn thông giảm 0,37% do giá điện thoại thế hệ cũ giảm...