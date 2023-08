Tăng giá vùn vụt, đến mít cũng bị trộm

Ngày 23.8, ghi nhận tại một số tỉnh ở ĐBSCL, Đông Nam bộ và Tây nguyên cho thấy, giá thu mua tại vườn và tại chợ của một số loại mít tiếp tục tăng. Cụ thể, giá mít loại 1 tại Tây nguyên tăng 1.000 đồng/kg lên mức 36.000 đồng/kg. Riêng các tỉnh miền Tây và Đông Nam bộ ghi nhận giá mít loại 1 không đổi so với hôm qua.

Đối với giá mít kem lớn, nhiều tỉnh miền Tây và khu vực Tây nguyên cùng có mức tăng 1.000 đồng/kg. Trong đó, giá mít ở mức 51.000 đồng/kg tại Tiền Giang; 48.000 đồng/kg tại Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long; 33.000 đồng/kg tại Tây nguyên.

Giá mít kem nhỏ tăng 1.000 đồng/kg lên mức 40.000 đồng/kg tại Tiền Giang và 38.000 đồng/kg tại Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long. Ba tỉnh còn lại gồm Đồng Tháp, An Giang và Long An vẫn giữ mức giá 38.000 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, các thương lái thu mua mít kem ba với giá 25.000 đồng/kg (Tiền Giang); 24.000 đồng/kg (Đồng Tháp, An Giang và Long An); 23.000 đồng/kg (Cần Thơ, Hậu Giang và Vĩnh Long) sau khi điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg vào hôm nay.

Trong khi đó, tại các chợ ở khu vực miền Tây, Đông Nam bộ và Tây nguyên, giá bán mít vẫn được ghi nhận ổn định quanh mức từ 3.000 đồng/kg đến 6.000 đồng/kg.

Theo nhiều chủ vườn, giá mít hiện nay lên cao chóng mặt, trong khi giá thành sản xuất giảm theo giá phân bón nên lợi nhuận tốt. Tuy nhiên, hiện nay, sản lượng mít đang giảm vì nghịch vụ và nhiều nơi chuyển sang trồng sầu riêng. Đáng nói, khi giá mít Thái tăng cao cũng đã xuất hiện tình trạng ăn trộm. Anh Lê Văn Bảo, chủ vườn tại H.Gò Công (Tiền Giang) chia sẻ: "Giá mít mới tăng trên 50.000 đồng/kg thì đã có hiện tượng ăn trộm rồi. Vườn nhà tôi cách đây ít ngày đã bị trộm vào cắt. Mình chủ quan không cảnh giác vì nghĩ rằng mít không bằng sầu riêng nên chẳng có ai ăn trộm, nhưng bây giờ cần phải chuẩn bị nhiều phương án khác để chống trộm".

Giá mít Thái tăng cao như hiện nay là điều khá hiếm hoi vì bình thường chỉ cần mít trên 20.000 đồng/kg là người nông dân đã hài lòng. Theo báo cáo của Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn), tình hình xuất khẩu nông sản qua biên giới hiện nay hết sức thuận lợi và thông suốt, bình quân mỗi ngày có trên 330 xe xuất khẩu trong đó 70% là xe chở hoa quả.