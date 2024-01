Tặng giấy khen cho người dân cung cấp thông tin giúp công an bắt nghi phạm cướp ngân hàng

Sáng 22.1, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

Hội nghị đã công bố quyết định khen thưởng đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh về việc khen thưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, Công an H.Duy Xuyên (Quảng Nam) và Công an H.A Lưới (Thừa Thiên - Huế), mỗi đơn vị 5 triệu đồng về thành tích nhanh chóng điều tra, bắt giữ 2 nghi phạm cầm súng cướp ngân hàng ở Quảng Nam hôm 19.1.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khen thưởng đột xuất cho 2 trong 3 đơn vị về thành tích nhanh chóng điều tra, bắt giữ 2 nghi phạm cầm súng cướp ngân hàng hôm 19.1 MẠNH CƯỜNG

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã trao giấy khen cho 5 cá nhân, gồm 4 cán bộ chiến sĩ các lực lượng tham gia phá án và 1 công dân ở xã Đại Hiệp (H.Đại Lộc, Quảng Nam). Công dân này đã cung cấp thông tin quan trọng hỗ trợ các lực lượng trong quá trình xác minh, truy bắt 2 nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 10 giờ ngày 19.1, Trần Đồng Lập (34 tuổi, ở xã Duy Tân, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) và Đặng Văn Được (25 tuổi, ở xã Phú Dương, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) xông vào chi nhánh Ngân hàng Agribank ở xã Duy Hòa, H.Duy Xuyên (Quảng Nam), dùng hung khí khống chế bảo vệ và cầm súng đe dọa nhân viên ngân hàng để cướp tài sản.

Vào lúc 2 nghi phạm lấy một cọc tiền định bỏ vào túi xách thì nhân viên ngân hàng bấm chuông báo động. Hai nghi phạm hoảng hốt, làm rơi cọc tiền rồi vứt lại túi xách, bỏ chạy.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã trao giấy khen cho 4 trong 5 cá nhân MẠNH CƯỜNG

Đến 12 giờ ngày 20.1, khi phát hiện 2 nghi phạm đang lẩn trốn trên địa bàn H.A Lưới, các trinh sát của Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai lực lượng bắt giữ.



Đặng Văn Được (từ trái qua) và Trần Đồng Lập TRẦN HỒNG

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Trần Đồng Lập và Đặng Văn Được đã được di lý từ Thừa Thiên - Huế về Quảng Nam để phục vụ công tác điều tra. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 nghi phạm này về tội cướp tài sản.