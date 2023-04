Tăng hiệu quả kem chống nắng và làn da được bảo vệ tối ưu

Thoa kem chống nắng đúng cách sẽ giúp làn da luôn mịn màng, rạng rỡ

Trước khi sử dụng cần lắc đều kem chống nắng

Dòng ghi chú "lắc đều trước khi sử dụng" thường được in rất rõ nét trên bao bì của các sản phẩm kem chống nắng nhưng nhiều người vẫn bỏ qua.

Theo ý kiến của chuyên gia, kem chống nắng luôn chứa một thành phần nhũ hóa giúp cho phần dầu và nước trong sản phẩm trở thành một. Khi đó, kem sẽ dễ dàng thẩm thấu vào da hơn, không bị chảy hoặc mốc. Thế nhưng chất nhũ hóa nhiều khi không ổn định, có thể gây tình trạng chia tách dầu và nước, làm giảm khả năng thẩm thấu. Do đó, bạn cần phải lắc kỹ kem chống nắng trước mỗi lần sử dụng.

Thoa lại kem chống nắng sau 2 giờ

Có không ít người chỉ thoa kem chống nắng một lần trong ngày vào buổi sáng. Điều này vô tình khiến làn da chịu tác động của ánh nắng như thường, vì thực chất kem chống nắng chỉ có tác dụng bảo vệ da trong khoảng 2 - 3 tiếng.

Bạn nên thoa lại kem chống nắng sau 2 giờ, nhất là khi đi biển hoặc vận động ngoài trời nhiều

Bên cạnh đó, việc vận động nhiều, ra mồ hôi, tiếp xúc nhiều với ánh nắng sẽ khiến khả năng bảo vệ da của kem giảm xuống. Do đó, chuyên gia khuyên bạn nên thoa nhắc lại sau 2 - 3 giờ. Nếu bạn đi bơi lội, tắm biển, làm việc nhiều với ánh nắng thì có thể thoa lại sớm hơn, để làn da được bảo vệ một cách tốt nhất.

Ngoài ra, thêm một lưu ý khác đó là dù bạn ngồi làm việc trong nhà, hay khi không có nắng thì việc thoa kem nhắc lại cũng rất cần thiết. Bởi vì tia UV có sẵn trong môi trường có thể xuyên qua cửa kính, rèm cửa tác động lên da.

Dùng serum vitamin C trước khi dùng kem chống nắng

Kết hợp serum Vitamin C với kem chống nắng sẽ tạo nên màn "song kiếm hợp bích" tuyệt vời, làm tăng hiệu quả bảo vệ làn da và giúp bạn sở hữu làn da hồng hào, tươi trẻ, rạng rỡ hơn.

Serum làm tăng hiệu quả chống nắng bảo vệ da vào ban ngày

Serum vitamin C không chỉ có tác dụng dưỡng sáng da, làm đều màu xa, hạn chế sự hình thành melanin, xóa mờ vết thâm. Nó còn có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình tái tạo collagen, trung hòa sự hình thành gốc tự do, ngăn ngừa thâm nám, lão hóa, ung thư da. Đặc biệt, khi thoa serum Vitamin C trước kem chống nắng sẽ tăng cường khả năng bảo vệ da gấp đôi, giảm tình trạng cháy nắng, ửng đỏ, hư tổn da do ánh nắng mặt trời.

Chờ khoảng 15-30 phút để kem chống nắng có thời gian thẩm thấu

Bạn nên thoa kem chống nắng ít nhất 15 - 30 phút trước khi ra ngoài. Đây là thời gian để kem chống nắng ổn định, tạo lớp màng bám chắc trên da. Trong thời gian này, những hoạt chất như cồn, dầu và nước sẽ bay hơi bớt, để lại lớp màng chống nắng bảo vệ da.

Nên thoa kem chống nắng từ sớm, không đợi sát giờ ra ngoài mới thoa

Nếu bạn ra ngoài ngay sau khi thoa kem chống nắng thì sẽ đồng nghĩa với việc lớp kem chưa ổn định, dễ bị trôi và không thể phát huy hết khả năng bảo vệ da. Do đó, hãy thoa kem từ sớm để chúng thẩm thấu và phát huy tác dụng tốt nhất.

Bôi kem chống nắng với lượng vừa đủ

Để kem chống nắng có thể phát huy tối đa công dụng bảo vệ da thì bạn nên chú ý dùng với một lượng vừa phải, đủ để tạo nên lớp che phủ đều và đủ dày lên toàn bộ bề mặt. Theo chuyên gia gợi ý, lượng kem chống nắng tiêu chuẩn để bảo vệ da đó là 2mg/cm vuông, tức là khoảng 1 đồng xu nhỏ cho toàn mặt.

Lấy lượng kem vừa đủ ra lòng bàn tay, không quá ít hoặc quá nhiều

Thế nhưng thực tế, nhiều người thường phạm phải sai lầm đó là chỉ dùng 1/4 đến 1/2 lượng kem chống nắng cần thiết. Việc này khiến kem chống nắng bị giảm đi một nửa tác dụng, không đủ khả năng bảo vệ da. Do đó, bạn lưu ý luôn bôi đủ lượng kem cần thiết, tránh quá ít hay quá nhiều gây lãng phí kem.

Ngoài sử dụng kem chống nắng đúng cách, tránh các sai lầm thường gặp thì điều quan trọng nhất đó là bạn phải chọn cho mình loại kem chất lượng, phù hợp với làn da.

Hy vọng những chia sẻ trong bài viết này sẽ mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt là cách sử dụng kem chống nắng đúng đắn để sản phẩm phát huy hiệu quả tốt nhất. Cũng như địa chỉ mua hàng uy tín để bạn an tâm chăm sóc da bằng những sản phẩm tốt nhất. Chúc bạn luôn giữ được làn da sáng khỏe!

