Tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho Báo Quân đội nhân dân

Sáng 20.10, Báo Quân đội nhân dân đã tổ chức đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (20.10.1950 - 20.10.2025).

Báo Quân đội nhân dân đã vinh dự được Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ẢNH: QĐND

Cách đây 75 năm, cùng với bước trưởng thành mới của quân đội, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền, ngày 20.10.1950, Bộ Tổng Tư lệnh đã quyết định sáp nhập hai tờ báo "Vệ Quốc quân" và "Quân du kích" thành một tờ báo thống nhất của Quân đội quốc gia và dân quân Việt Nam, ra số đầu tiên tại Thủ đô kháng chiến: thôn Khau Diều, xã Định Biên, H.Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (nay là thôn Khau Diều, xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên). Tờ báo mới của lực lượng vũ trang được chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên là Quân đội nhân dân.

Suốt 75 năm qua, nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên của báo nối tiếp nhau tận trung, tận hiếu, tận hiến, góp phần xây dựng nhân tố chính trị tinh thần cho bộ đội và nhân dân trong thời chiến cũng như thời bình.

Ghi nhận chiến công của Báo Quân đội nhân dân, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Sao Vàng; hai lần được phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nhiều văn nghệ sĩ, trí thức là cán bộ, phóng viên của báo hoặc đã từng công tác ở Báo Quân đội nhân dân được tặng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Trong thời đại bùng nổ thông tin toàn cầu và sự phát triển quá nhanh chóng của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo, Báo Quân đội nhân dân xác định cho mình một nghĩa vụ cạnh tranh và chiến thắng trên mặt trận thông tin tuyên truyền. Báo đã chủ động làm tốt nhiệm vụ chính trị thường xuyên, đặc biệt đẩy mạnh thông tin tuyên truyền Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay.

Báo Quân đội nhân dân đang đẩy mạnh phát triển mạng xã hội với ý tưởng làm cho thông tin tốt đẹp, lành mạnh phải là dòng chủ lưu, phải chiếm lĩnh trận địa tư tưởng trên mạng xã hội như: Zalo, Facebook, YouTube, TikTok….

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba tặng Báo Quân đội nhân dân.