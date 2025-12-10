Tăng lợi thế ngành F&B nhờ công nghệ số hóa và tự động hóa từ Thụy Điển

Khi áp lực chi phí trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết

Các nhà sản xuất thực phẩm - đồ uống (F&B) đang đối mặt với bài toán khó: giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đồng đều trong bối cảnh giá nguyên liệu, năng lượng tăng cao, quy định ngày càng nghiêm ngặt và nhu cầu tiêu dùng biến động nhanh chóng.

Để thích ứng, nhiều doanh nghiệp đã triển khai chuyển đổi số và tự động hóa nhằm tinh gọn quy trình, giảm thao tác thủ công, minh bạch dữ liệu và ra quyết định kịp thời. Tuy nhiên, trang bị công nghệ tốt thôi chưa đủ. Giá trị thực sự đến từ việc tích hợp công nghệ vào đúng quy trình, gắn với mục tiêu cụ thể để tạo ra giải pháp toàn diện cho bài toán nâng cao hiệu quả sản xuất.

Tetra Pak - Tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chế biến và đóng gói thực phẩm - đã chính thức ra mắt hệ sinh thái tự động hóa và số hóa (A&D) thế hệ mới mang tên Tetra Pak® Factory OS™ tại triển lãm Gulfood Manufacturing ở Dubai. Giải pháp này được thiết kế riêng cho ngành F&B, dựa trên hơn 70 năm kinh nghiệm toàn cầu, nhằm giúp doanh nghiệp không chỉ tối ưu chi phí mà còn xây dựng nền tảng sản xuất thông minh, bền vững.

5 cách hệ thống A&D giúp doanh nghiệp gia tăng lợi thế cạnh tranh

Hệ sinh thái này được phát triển theo mô hình mở, linh hoạt và có thể mở rộng, tạo nền tảng cho các nhà máy sẵn sàng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất F&B. Kết hợp với công nghệ chế biến và đóng gói tiên tiến từ Thụy Điển, giải pháp đảm bảo chất lượng toàn diện trong mọi khâu sản xuất, từ nguyên liệu đến thành phẩm.

Dưới đây là 5 cách hệ thống A&D giúp doanh nghiệp F&B tăng lợi thế cạnh tranh:

Giảm tổng chi phí sở hữu (TCO) một cách thông minh

Cắt giảm chi phí không chỉ là giảm chi tiêu mà cần đánh giá tổng thể: khu vực nào tạo giá trị, khâu nào thất thoát. Khi dữ liệu được kết nối giữa thiết bị, dây chuyền và hệ thống, doanh nghiệp có bức tranh hiệu suất rõ ràng hơn, ra quyết định chính xác và kiểm soát chi phí ổn định.

Nhờ áp dụng hệ thống A&D từ Tetra Pak, nhà máy sữa lớn ở khu vực châu Á đã kết nối toàn bộ dữ liệu để theo dõi hoạt động theo thời gian thực và tự động điều phối thiết bị. Kết quả là nhà máy đã giảm được 32% chi phí, rút ngắn 55% thời gian sản xuất và giảm 60% lỗi liên quan tới chất lượng sản phẩm.

Hệ thống giám sát và phân tích dữ liệu thời gian thực giúp nâng cao hiệu quả vận hành trong các nhà máy thực phẩm & đồ uống

Giảm tiêu thụ năng lượng, nước và thất thoát sản phẩm

Đây là những chi phí "ẩn" nhưng tác động mạnh đến lợi nhuận. Nhờ giám sát tài nguyên theo thời gian thực và phân tích chi tiết quy trình vệ sinh tại chỗ (CIP), nhà máy có thể nhận diện ngay điểm sử dụng vượt mức, điều chỉnh thao tác và giảm lãng phí.

Tại Brazil, một doanh nghiệp sữa đã giảm 30% chi phí vận hành chỉ sau một năm nhờ phân tích CIP. Việc này giúphọ quan sát được chính xác cách tài nguyên được sử dụng mỗi ngày.

Duy trì và cải thiện chất lượng sản phẩm ổn định

Hệ thống tập trung dữ liệu, tự động hóa lấy mẫu/kiểm thử và hướng dẫn vận hành theo thời gian thực giúp doanh nghiệp ra quyết định nhanh, ngăn ngừa lỗi từ gốc. Chế độ lấy mẫu linh hoạt, tùy chỉnh theo sản phẩm và tích hợp trên toàn bộ thiết bị đảm bảo độ chính xác cao, đáp ứng chuẩn nội bộ và kỳ vọng khách hàng.

Các chỉ số hiệu suất (KPI) tích hợp sẵn giúp theo dõi hiệu suất, xử lý sự cố nhanh và thúc đẩy cải tiến liên tục trong bối cảnh danh mục sản phẩm ngày càng mở rộng.

Luôn sẵn sàng trước thay đổi quy định

Khi dữ liệu vận hành được kết nối xuyên suốt và liên thông với các hệ thống kinh doanh như ERP, MES… thông tin không bị đứt đoạn. Điều này giúp nhà máy duy trì truy xuất nguồn gốc rõ ràng, giảm phụ thuộc vào thao tác thủ công và hạn chế rủi ro trong giám sát.

Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự

Nhờ giao diện dễ sử dụng và quy trình được hướng dẫn theo thời gian thực, kỹ sư ở mọi cấp độ dễ dàng nắm bắt quy trình và vận hành trơn tru, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tuân thủ quy định và tối ưu chi phí mà không cần tuyển mới.

Hệ thống A&D kết hợp với bao bì tiệt trùng Tetra Pak đảm bảo chất lượng toàn diện trên sản phẩm đầu ra

Ông Ngô Thành, Giám đốc Bộ phận Giải pháp Chế biến, Tetra Pak Việt Nam, nhận định:

"Tại Việt Nam, số hóa và tự động hóa không chỉ là xu hướng mà là chìa khóa giải quyết bài toán tối ưu chi phí, giảm lãng phí và đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định. Với nền tảng tích hợp dữ liệu và tự động hóa cao, kết hợp công nghệ chế biến và đóng gói tiên tiến từ Thụy Điển, doanh nghiệp F&B Việt Nam sẽ không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn xây dựng hệ thống sản xuất thông minh, bền vững, đảm bảo an toàn thực phẩm và chất lượng toàn diện".

