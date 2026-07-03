Tăng Nhật Tuệ: Tài năng, tai tiếng và cú ngã vì ma túy

Tăng Nhật Tuệ bị bắt

Từng được xem là một trong những nhạc sĩ trẻ mát tay của Vpop với nhiều ca khúc đình đám, Tăng Nhật Tuệ gây xôn xao khi bị cơ quan công an điều tra vì liên quan đến ma túy. Theo thông tin từ Công an TP.HCM, qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường Chánh Hưng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường về hoạt động tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn. Đáng chú ý, trong số những người bị điều tra có Lê Duy Linh, nghệ danh Tăng Nhật Tuệ. Cơ quan chức năng xác định nam nhạc sĩ cùng Trần Khánh Duy có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt vì ma túy Ảnh: CACC

Riêng Tăng Nhật Tuệ còn bị điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Thông tin khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi Tăng Nhật Tuệ từng được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ tài năng của làng nhạc Việt.

Tăng Nhật Tuệ, tên thật là Lê Duy Linh, sinh năm 1986 tại Hà Nội. Từ nhỏ, Tăng Nhật Tuệ đã bộc lộ niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc và theo học tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội, sau đó thi đỗ vào khoa Thanh nhạc của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Dù được đào tạo bài bản, Tăng Nhật Tuệ lại không đạt kết quả như mong đợi khi thử sức tại cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2006. Sau đó, anh vào TP.HCM với mong muốn trở thành học trò của nhạc sĩ Quốc Bảo nhưng bị từ chối.

Giai đoạn những năm 2010 được xem là thời kỳ ghi dấu nhiều thành công trong sự nghiệp của Tăng Nhật Tuệ khi liên tục cho ra đời nhiều ca khúc tạo tiếng vang như Yêu anh, Phố thị, Hy vọng, Ừ có anh đây, Mình yêu nhau từ kiếp nào, Chạm khẽ tim anh một chút thôi, Em là bà nội của anh... góp phần khẳng định vị trí của mình trong làng nhạc Việt.

Bên cạnh sáng tác, nhạc sĩ gốc Hà Nội còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất khi tham gia các bộ phim như Bộ tứ 12A8, Chít và Pi... Trong đó, bộ phim Ranh giới có sự góp mặt của anh từng giành giải Cánh diều bạc năm 2002.

Bên cạnh những dấu ấn trong âm nhạc, Tăng Nhật Tuệ cũng nhiều lần vướng vào các ồn ào. Năm 2015, anh xảy ra tranh cãi với ca sĩ Nguyễn Hải Yến liên quan đến quyền tác giả ca khúc Đã hơn một lần. Vụ việc thu hút sự quan tâm của công chúng và làm dấy lên nhiều tranh luận về vấn đề bản quyền trong lĩnh vực âm nhạc. Đến năm 2019, một thành viên của nhóm Zero9 tố từng bị ông bầu gạ tình. Người này cho biết sau khi từ chối, anh bị đánh đập và ép rời khỏi nhóm. Những năm gần đây, Tăng Nhật Tuệ gần như rút khỏi các hoạt động trước truyền thông, lựa chọn cuộc sống kín tiếng và tập trung cho công việc sáng tác âm nhạc. Nhạc sĩ này ít xuất hiện trước công chúng cho đến khi bị bắt.