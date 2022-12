Tăng Phúc đổi lịch quay, Võ Đăng Khoa sẵn sàng chi 300 triệu tân trang cơ bụng

Trong chương trình My bus - Your show tập 16, Tăng Phúc đã có những chia sẻ về hành trình tham gia The masked singer (Ca sĩ mặt nạ), đồng thời lên tiếng về những ý kiến trái chiều xung quanh mình.

Ở phần cuối chương trình này vẫn là phần thử thách được nhiều khán giả mong chờ - "cuộc gọi thần thánh". Trước thử thách này, Tăng Phúc đã gọi điện cho người bạn của mình là diễn viên Võ Đăng Khoa. "Chàng Lúa" hé lộ Võ Đăng Khoa sẽ là nam chính trong một MV sắp tới của anh chàng.





Để vượt qua thử thách khó nhằn từ host Quang Huy, Tăng Phúc đã buộc phải dời lịch quay từ 3 tháng xuống thành 4 ngày nhằm làm khó Võ Đăng Khoa. Tuy nhiên, chàng diễn viên này cũng chịu chơi không kém khi sẵn sàng chi 300 triệu cho phần hậu kỳ "tân trang" cơ bụng cho anh. Mời quý vị theo dõi nội dung cuộc gọi đầy nhí nhố này trong video trên.