Ngày 26.11, Tạp chí Kinh tế - Tài chính phối hợp với Cục Hải quan tổ chức tọa đàm “Chung tay chống hàng lậu, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ - Bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp”. Phát biểu khai mạc, bà Bùi Thị Thu Hương, Phó tổng biên tập Tạp chí Kinh tế - Tài chính nhấn mạnh, hàng giả, hàng lậu và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không chỉ làm méo mó môi trường cạnh tranh, gây thiệt hại cho doanh nghiệp chân chính mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng và niềm tin đối với hàng hóa có nguồn gốc hợp pháp.

Thực tế vi phạm tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo số liệu của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, trong 10 tháng tính từ đầu năm nay, các bộ, ngành, địa phương và lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 122.888 vụ việc vi phạm. Trong đó, có 10.724 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng lậu; 102.715 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế và 9.449 vụ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt gần 18.314 tỉ đồng.

Riêng ngành hải quan, trong 10 tháng (từ ngày 15.12.2025 - 14.10.2026), đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 18.825 vụ vi phạm, với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 20.463,6 tỉ đồng. Cơ quan hải quan đã khởi tố 21 vụ, chuyển nguồn tin và kiến nghị khởi tố 135 vụ. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ khởi tố tăng 31,2%, số vụ chuyển nguồn tin, kiến nghị khởi tố tăng 35%.

Hải quan đề xuất có quyền tạm dừng lô hàng quá cảnh khi phát hiện sai phạm ẢNH: NG.NGA

Không chỉ xuất hiện trên các tuyến biên giới, hàng giả còn len lỏi vào nhiều nhóm sản phẩm trên thị trường nội địa. Tại tọa đàm, đại diện các nhãn hàng thuộc tổ chức chống hàng giả React đã chia sẻ những trường hợp hàng giả, hàng nhái đối với các thương hiệu trong lĩnh vực thời trang, điện tử, thiết bị công nông nghiệp, may mặc và dược phẩm như EPSON, OREGON, STIHL, GOYARD, MCM, WD, SANDISK, GALDERMA, P&G...

Đại diện nhiều nhãn hàng máy móc công nghiệp chỉ ra những dấu hiệu nhận biết hàng giả các nhãn hàng quốc tế ẢNH: NG.NGA

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Nguyễn Anh Tài - Phó trưởng Ban giám sát quản lý về hải quan, Cục Hải quan - cho biết công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới được ngành hải quan quan tâm từ sớm, với mục tiêu vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Hiện nay, cơ quan hải quan có quyền tạm dừng làm thủ tục đối với các lô hàng xuất nhập khẩu nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo yêu cầu của chủ sở hữu quyền hoặc chủ động phát hiện. Ngành hải quan cũng đang hoàn thiện quy trình tiếp nhận, xử lý và phối hợp với doanh nghiệp để triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Hàng giả, hàng thật các nhãn hàng nước ngoài được trưng bày tại tọa đàm ẢNH: NG.NGA

Cơ quan Hải quan cũng đang nghiên cứu, đề xuất cơ chế chủ động tạm dừng hàng hóa quá cảnh khi phát hiện dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chính sách cần hài hòa giữa yêu cầu ngăn chặn hàng giả với việc bảo đảm cam kết tự do quá cảnh, tạo thuận lợi cho hoạt động trung chuyển hàng hóa. Việc tạm dừng phải dựa trên chứng cứ rõ ràng, đánh giá rủi ro, tránh ảnh hưởng đến hoạt động thương mại hợp pháp.

Bên cạnh hoàn thiện cơ chế, khó khăn lớn hiện nay là nhận diện hàng thật, hàng giả tại cửa khẩu, nhất là với những lô hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại. Vì vậy, ngành hải quan đang tăng cường đào tạo cán bộ ngay tại cửa khẩu, đồng thời đẩy mạnh phối hợp với chủ sở hữu quyền để trao đổi thông tin, hỗ trợ nhận diện sản phẩm vi phạm.

Theo ông Nguyễn Anh Tài, yêu cầu đặt ra là phải xác định chính xác mặt hàng vi phạm để có phương án xử lý phù hợp, tránh ảnh hưởng đến toàn bộ lô hàng. Đây cũng là cơ sở để ngành tiếp tục hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới.