Tăng slot tại 2 sân bay lớn nhất nước từ nay đến cao điểm 2.9

Theo công bố của Cục Hàng không Việt Nam, trong giai đoạn cao điểm từ nay đến 15.8 và từ 24.8 - 6.9, điều chỉnh tham số điều phối giờ cất/hạ cánh (slot) tại khu vực nhà ga đi nội địa lên 17 chuyến/giờ; khu vực đường cất, hạ cánh và dịch vụ điều hành bay vào các khung giờ từ 6 giờ đến 23 giờ 59 từ 42 chuyến/giờ lên 44 chuyến/giờ.

Hai sân bay lớn nhất nước là Tân Sơn Nhất và Nội Bài đang "căng mình" phục vụ cao điểm hè ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã điều chỉnh tham số điều phối slot tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Từ 15.6 - 6.9, điều chỉnh tham số điều phối đường cất hạ cánh, đường lăn và dịch vụ bảo đảm hoạt động bay lên 46 chuyến/giờ trong các khung giờ từ 6 - 23 giờ.

Cục trưởng Uông Việt Dũng cho biết, việc triển khai điều chỉnh tăng tham số điều phối slot tại hai Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất được Cục Hàng không Việt Nam triển khai theo hướng linh hoạt, hiệu quả, tiết kiệm qua việc rà soát năng lực khai thác thực tế, tối ưu hóa khung giờ cao điểm, góp phần nâng cao năng lực khai thác và duy trì chất lượng dịch vụ hành khách dịp cao điểm hè và dịp lễ Quốc khánh 2.9.

Từ đầu mùa hè đến nay, ngành hàng không ghi nhận lượng khách tăng mạnh, kéo theo tình trạng chuyến bay hủy/hoãn cũng tăng. Theo số liệu thống kê mới nhất của Cục Hàng không, tỷ lệ cất cánh đúng giờ toàn ngành trong tháng 6 đạt 75,7%, với 19.382 chuyến. Số chuyến chậm là 6.231, chiếm 24,3%, trong khi 78 chuyến bị hủy, tương đương 0,3%.

Nguyên nhân lớn nhất khiến chuyến bay bị chậm tiếp tục là tàu bay về muộn, với 3.711 chuyến, chiếm gần 60% tổng số chuyến trễ. Điều hành bay đứng thứ hai, chiếm 15%, tiếp đến là nguyên nhân từ hãng hàng không với hơn 11%.