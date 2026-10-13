Tăng Thanh Hà được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Tối 12.10, trang Facebook TC Candler công bố các đề cử tiếp theo cho bảng xếp hạng top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Đáng chú ý, sự xuất hiện của diễn viên Tăng Thanh Hà nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Đây là lần đầu tiên, Tăng Thanh Hà góp mặt trong danh sách đề cử. Chung bảng đề cử với nữ diễn viên còn có Công chúa Leonor (người thừa kế ngai vàng Tây Ban Nha), nữ ca sĩ Hwasa (Hàn Quốc) cùng nhiều người đẹp đại diện cho Việt Nam.

Bỗng dưng muốn khóc đã đưa tên tuổi của Tăng Thanh Hà nổi tiếng và tạo bệ phóng cho sự nghiệp của cô ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM BỖNG DƯNG MUỐN KHÓC

Dấu ấn của Tăng Thanh Hà trên màn ảnh Việt

Sinh năm 1986 tại TP.HCM, Tăng Thanh Hà bắt đầu bước chân vào nghệ thuật từ năm 2004. Nữ diễn viên mở đầu sự nghiệp với Dốc tình, Hàn Mặc Tử và đặc biệt là vai Út Nhỏ trong Hương phù sa.

Bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Hà Tăng phải kể đến vai Diễm Trúc trong bộ phim Bỗng dưng muốn khóc (2008). Hình ảnh cô gái bán sách dạo mộc mạc, kiên cường mặc chiếc áo dài trắng đạp xe qua từng góc phố đã trở thành biểu tượng ký ức của hàng triệu khán giả. Thừa thắng xông lên, nữ diễn viên tiếp tục chứng minh thực lực qua hàng loạt tác phẩm điện ảnh ăn khách như Đẹp từng centimet, Cánh đồng bất tận và phim cổ trang Mỹ nhân kế. Tăng Thanh Hà được đông đảo người hâm mộ điện ảnh và truyền hình ưu ái gọi bằng danh xưng "ngọc nữ của màn ảnh Việt".

Năm 2012, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Tăng Thanh Hà bất ngờ lên xe hoa với doanh nhân Louis Nguyễn - con trai của gia đình tập đoàn kinh doanh danh tiếng. Sau khi kết hôn, cô quyết định tạm dừng hoạt động nghệ thuật để chăm sóc gia đình nhỏ và chuyển hướng sang con đường kinh doanh ẩm thực, thời trang.

Tạo hình vai diễn Nam Phương Hoàng hậu của Tăng Thanh Hà trong Hoàng hậu cuối cùng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER PHIM HOÀNG HẬU CUỐI CÙNG

Sau hơn 13 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Tăng Thanh Hà đã tạo nên đợt "sóng truyền thông" lớn khi xác nhận trở lại nghệ thuật với vai diễn Nam Phương Hoàng hậu trong dự án phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng. Tác phẩm dự kiến sẽ chính thức ra rạp vào năm 2027. Sự kết hợp giữa thần thái sẵn có của Tăng Thanh Hà và nhân vật lịch sử mang vẻ đẹp đài các, trí tuệ như Hoàng hậu Nam Phương đang nhận được sự kỳ vọng lớn từ giới chuyên môn lẫn công chúng.

Trong phim, Tăng Thanh Hà đảm nhận vai nữ chính - Nam Phương Hoàng hậu, khắc họa quãng thời gian 10 năm đầy biến động trong Cấm thành cùng cuộc hôn nhân nhiều thăng trầm với Hoàng đế Bảo Đại (Ma Ran Đô thủ vai). Dự án được chuẩn bị kỳ công suốt 6 năm trước khi bấm máy, gây chú ý khi là bộ phim điện ảnh đầu tiên được đầu tư thực hiện hơn 90% thời lượng trực tiếp tại bối cảnh nguyên bản Điện Kiến Trung thuộc Đại Nội Huế.