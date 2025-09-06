Tăng tốc độ load ảnh, đảm bảo chất lượng hiển thị với Bizfly Cloud CDN giúp tăng gấp 3 trải nghiệm và tốc độ website Ảnh: DNCC

Do đó tốc độ website và mức độ trải nghiệm của người dùng liên quan mật thiết đến việc tối ưu tốc độ tải và chất lượng hình ảnh.

Thông thường các trang web sử dụng quá nhiều hình ảnh hoặc chứa các hình ảnh quá lớn sẽ có thời gian tải lâu hơn hay người dùng truy cập sẽ phải chờ lâu hơn để website hiển thị. Đây có thể là nguyên nhân làm chậm toàn bộ trang, giảm trải nghiệm khách hàng và ảnh hưởng đến thứ hạng website trong kết quả tìm kiếm trực tuyến (SEO).

Rất nhiều website khách hàng của Bizfly Cloud đã chia sẻ bài toán tương tự. Một website thương mại điện tử hàng đầu trong số các nhà phân phối sản phẩm công nghệ giá rẻ, kinh doanh các mặt hàng điện thoại, máy tính,... đồ công nghệ, chứa rất nhiều hình ảnh sản phẩm, đặc biệt nhiều ảnh có dung lượng lớn. Không thể tránh khỏi, website gặp phải tình trạng tốc độ load trang chậm, đặc biệt trong các dịp cao điểm mùa sale, cuối năm.

Bizfly Cloud CDN cung cấp các tính năng nén ảnh hiện đại Ảnh: DNCC

Triển khai Bizfly Cloud CDN để tăng tốc độ load ảnh, giảm tải cho website, tăng tốc độ truy cập, đảm bảo chất lượng hình ảnh sắc nét, giữ nguyên độ phân giải cao giúp tăng trải nghiệm xem sản phẩm trên trang. Cảm nhận xem trang ổn định, mượt mà, giúp giữ chân khách hàng ở lại trải nghiệm nhiều hơn, đảm bảo người truy cập không bỏ đi giữa chừng vì không thể tìm kiếm và xem được sản phẩm mình mong muốn. Đảm bảo tốc độ tải ảnh nhanh, trải nghiệm xem trang ổn định giúp gia tăng tỷ lệ chuyển đổi và tăng doanh thu bán hàng trực tiếp trên trang.

Bizfly Cloud CDN sở hữu các tính năng tối ưu ảnh tiên tiến hàng đầu giúp tối ưu tốc độ và chất lượng hiển thị

Với Progressive image loading cung cấp hiệu ứng thị giác liền mạch. Ban đầu hình ảnh sẽ được cung cấp ở độ phân giải thấp và dần dần trở nên rõ nét hơn, thay vì phải chờ trong 1 vài giây để hình ảnh xuất hiện như thông thường. Kỹ thuật này giúp người dùng nhận được phản hồi hình ảnh tức thì ngay khi truy cập trang mà không hề nhận thấy sự khác biệt. Hiệu quả thị giác này cũng tác động trực tiếp đến tốc độ tải trang. Người dùng sẽ cảm thấy website tải nhanh hơn khi họ thấy nội dung xuất hiện ngay lập tức, ngay cả khi ở độ phân giải thấp ban đầu.

Tính năng tối ưu ảnh này cũng đảm bảo hiển thị trang nhanh hơn và chuyển đổi hình ảnh mượt mà hơn nhờ tối ưu băng thông. Progressive image loading hiển thị hình ảnh bắt đầu ở chất lượng thấp, sau đó tăng dần độ rõ nét. Khi tải dần dần như vậy giúp giảm thiểu sử dụng dữ liệu, đặc biệt người dùng có giới hạn dữ liệu hoặc kết nối chậm vẫn có trải nghiệm hoàn hảo. Điều này có thể gia tăng sự hài lòng của người dùng và khiến họ sẵn sàng tiếp tục tương tác với nội dung.

Hỗ trợ chuyển đổi định dạng hình ảnh WebP hiện đại

Các định dạng như WebP hỗ trợ tốt cho Progressive loading, vượt trội hơn về khả năng nén và chất lượng so với các định dạng truyền thống như JPEG. Bizfly Cloud CDN cung cấp tính năng tự động chuyển đổi ảnh sang định dạng WebP giúp giảm dung lượng dữ liệu ảnh lên tới 70%. Dung lượng ảnh giảm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng hiển thị, từ đó giảm thời gian truyền tải file về trình duyệt, đồng thời giảm chi phí truyền tải dữ liệu cho doanh nghiệp.

Anh Giang - giám đốc doanh nghiệp TMĐT cho biết chi phí ước tính giảm 30% so với trước đây. Giảm dung lượng ảnh cũng đồng thời giảm dung lượng toàn bộ website và tiêu thụ ít băng thông hơn giúp máy chủ có thể xử lý được nhiều yêu cầu truy cập hơn từ người dùng trong các dịp cao điểm bán hàng, mùa khuyến mại, lễ, Tết,... Khách hàng trực tuyến của chúng tôi luôn được trải nghiệm mua sắm và sử dụng dịch vụ hài lòng.

Sở hữu nhiều tính năng tối ưu tốc độ và hiệu suất website hàng đầu Ảnh: DNCC

Không chỉ giải quyết bài toán đặc thù về tối ưu tốc độ tải ảnh cho website, Bizfly Cloud còn có hệ tính năng đa dạng giúp tăng tốc độ website toàn diện. Nổi bật là khả năng tự động điều hướng và phát hiện đường truyền nhanh, đảm bảo truyền dữ liệu luôn nhanh bất kể nhà mạng nào người dùng sử dụng, ở bất kỳ vị trí nào, bất kỳ thời gian nào.

Trong trường hợp tốc độ đường truyền từ máy người dùng tới máy chủ Bizfly Cloud CDN gần nhất bị chậm, truy cập của người dùng sẽ được chuyển hướng tới cụm máy chủ khác có tốc độ nhanh hơn do đó việc truy cập của người dùng tới website không bị ảnh hưởng.

Nói đến lợi ích tăng tốc độ website của Bizfly Cloud CDN thì còn có rất nhiều. Ví dụ tính năng CDN Storage hỗ trợ đảm bảo tốc độ tải cho các tình huống cần tải file lớn cho game, TMĐT…, tính năng tùy chỉnh logic Caching trên hệ thống CDN,... Bizfly Cloud CDN cũng tích hợp trực tiếp với WAF để bảo vệ website trước các cuộc tấn công, đồng thời tăng tốc độ tải và hiệu suất website nhiều lần.

Độc giả có nhu cầu trải nghiệm dùng thử MIỄN PHÍ và nhận ưu đãi hấp dẫn Bizfly Cloud CDN có thể truy cập tại: https://bizflycloud.vn/cdn