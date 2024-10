Tăng tốc đường tải điện, nhập điện từ Trung Quốc và Lào

Theo EVN, trong 9 tháng năm 2024, tập đoàn đã đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ phát triển KT-XH và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, với tổng số điện sản xuất và nhập khẩu đạt 232,8 tỉ kWh, tăng gần 11%; điện thương phẩm đạt hơn 208 tỉ kWh, tăng hơn 11%. Với các chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và các giải pháp từ sớm, từ xa, việc cung ứng điện năm 2025 cơ bản vẫn được đáp ứng. Tuy nhiên, còn tiềm ẩn rủi ro ở khu vực miền Bắc trong cao điểm cuối mùa khô nếu nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.



Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ban hành nghị định về khuyến khích phát triển điện mặt trời ẢNH: NHẬT BẮC

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng có thể khẳng định năm 2024 không thiếu điện dù mức tiêu thụ tăng khoảng 11 - 13% so với năm 2023. Việc bảo đảm đủ điện rất quan trọng để thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) trong bối cảnh đầu tư toàn cầu suy giảm; trong 9 tháng VN đã giải ngân 17 tỉ USD vốn FDI, cao nhất trong nhiều năm. Đặc biệt, EVN "thần tốc" hoàn thành đường dây 500 kV Quảng Trạch - Phố Nối trong hơn 6 tháng đã góp phần bổ sung nguồn cho miền Bắc.

Về năm 2025, theo các báo cáo, với nhu cầu điện tăng khoảng 12 - 13%, cần phải tăng thêm từ khoảng 2.200 - 2.500 MW công suất. Nhấn mạnh dứt khoát không để thiếu điện, Thủ tướng yêu cầu trong ngày 19.10 phải ban hành nghị định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà.

Đồng thời, phải đảm bảo đủ nhiên liệu (than, khí) cho sản xuất điện theo nhu cầu hệ thống; trong đó đẩy mạnh khai thác than nội địa với kế hoạch dài hạn. Nghiên cứu việc nhập khẩu than từ Lào, giảm nhập khẩu từ các nguồn khác. Thủ tướng cũng chỉ đạo các biện pháp nhập khẩu điện từ Lào và Trung Quốc, các đường dây tải điện từ Lào và Trung Quốc về phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, trong đó đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên phải hoàn thành trong thời hạn 6 tháng, đường dây 220 kV Nậm Sum - Nông Cống hoàn thành trong năm 2024.

Về giai đoạn 2026 - 2030, Thủ tướng yêu cầu căn cứ ước tính nhu cầu điện tăng khoảng 12 - 14% để xây dựng, triển khai các kịch bản về nguồn điện, tải điện, phân phối điện, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và giá điện phù hợp, với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ hoàn cảnh nào.