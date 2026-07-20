Tăng tốc hành trình điện hóa toàn cầu, Việt Nam sắp đón xe điện Volkswagen đầu tiên

Quá trình chuyển dịch sang phương tiện sử dụng năng lượng mới đang làm thay đổi sâu rộng ngành ô tô toàn cầu. Không chỉ chạy đua mở rộng danh mục sản phẩm, các hãng xe truyền thống còn phải điều chỉnh hoạt động nghiên cứu, sản xuất và phân phối để thích ứng với nhu cầu mới của người dùng.

Với Volkswagen, dấu mốc của hành trình điện hóa được đánh dấu từ thời điểm tháng 9.2020, khi chiếc ID.3 đầu tiên được bàn giao đến tay khách hàng. Mẫu xe này mở đầu cho gia đình sản phẩm "ID.", đồng thời thể hiện bước chuyển của thương hiệu Đức, từ động cơ đốt trong sang một hệ sinh thái di chuyển chạy điện.

Volkswagen đã bàn giao hơn 2 triệu ô tô thuần điện trên toàn cầu

Từ nền tảng đó, Volkswagen tiếp tục mở rộng danh mục sang nhiều phân khúc, gồm cả sedan, SUV đến những dòng xe đa dụng như ID. Buzz. Theo hãng xe Đức, đến nay đã có hơn 2 triệu chiếc ô tô thuần điện Volkswagen được giao trên toàn cầu. Con số này cho thấy xe điện đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của hãng.

Đáng chú ý, song song với việc mở rộng sản phẩm, Volkswagen cũng đầu tư vào năng lực sản xuất. Nhà máy chủ lực tại Wolfsburg đang được chuyển đổi thành trung tâm sản xuất xe điện hiệu suất cao. Trong giai đoạn đầu, hãng dự kiến dành khoảng 460 triệu euro để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và chuẩn bị dây chuyền cho những thế hệ sản phẩm mới. Việc chuyển đổi một trong những nhà máy quan trọng nhất, cho thấy điện hóa không chỉ dừng ở việc bổ sung mẫu xe, mà đang tác động đến toàn bộ chuỗi hoạt động của Volkswagen.

Trung Quốc trở thành tâm điểm trong chiến lược mới của Volkswagen

Sau khi xây dựng nền tảng tại châu Âu, Volkswagen đang dành nhiều nguồn lực hơn thị trường châu Á, đặc biệt tại Trung Quốc. Đây không chỉ là thị trường ô tô lớn bậc nhất thế giới, mà còn là nơi xe điện, phần mềm, trí tuệ nhân tạo và công nghệ hỗ trợ lái đang phát triển nhanh chóng.

Tính đến thời điểm hiện tại, hãng xe Đức đã hiện diện tại Trung Quốc hơn 40 năm. Theo số liệu hãng công bố, Volkswagen cùng các đối tác đã phục vụ hơn 47 triệu khách hàng tại thị trường này. Chính nền tảng khách hàng lớn cùng kinh nghiệm hoạt động lâu năm đã tạo điều kiện để "gã khổng lồ Đức" đẩy mạnh chiến lược nội địa hóa. Theo đó, thay vì chỉ đưa các mẫu xe toàn cầu vào Trung Quốc, Volkswagen đang tập trung nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm dựa trên nhu cầu riêng của người tiêu dùng tại đây.

Trung Quốc giữ vai trò trọng điểm trong chiến lược điện hóa của Volkswagen

Hướng đi này thể hiện qua việc phát triển kiến trúc điện mới, hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến, khoang lái thông minh và các tính năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu không chỉ là tăng số lượng mẫu xe, mà còn rút ngắn quá trình phát triển sản phẩm và nâng cao khả năng phản ứng trước những thay đổi nhanh của thị trường.

Chia sẻ với truyền thông, ông Oliver Blume - Giám đốc điều hành Tập đoàn Volkswagen, xác định Trung Quốc là động lực quan trọng trong quá trình chuyển đổi trở thành 'Tập đoàn top đầu công nghệ ô tô toàn cầu' của hãng. Trong khi đó, ông Ralf Brandstätter - Thành viên Hội đồng Quản lý Volkswagen AG phụ trách Trung Quốc, cho biết tập đoàn đã phát triển một danh mục xe điện thông minh mới trong vòng 36 tháng, dựa trên kiến trúc điện hiện đại, kết hợp hệ thống hỗ trợ lái, khoang lái thông minh và AI.

Đến cuối năm 2026, Volkswagen dự kiến giới thiệu 13 mẫu xe năng lượng mới tại Trung Quốc, gồm xe thuần điện, xe hybrid sạc điện và xe điện mở rộng phạm vi hoạt động.

Việt Nam cũng nằm trong lộ trình "điện hóa" của hãng xe Đức

Đáng chú ý, trong chiến lược mở rộng tại châu Á, Việt Nam được Volkswagen xác định là một trong những thị trường tiếp theo đón nhận sản phẩm điện hóa mới. Theo kế hoạch, mẫu ô tô điện đầu tiên của hãng tại Việt Nam dự kiến trình làng trong quý 4.2026, đi kèm các giải pháp được định hướng phù hợp với điều kiện hạ tầng, nhu cầu di chuyển và thói quen sử dụng của khách hàng trong nước.

Việt Nam cũng được Volkswagen lựa chọn là một trong những thị trường giới thiệu mẫu xe này sớm nhất sau Trung Quốc. Đây là bước chuyển đáng chú ý, bởi danh mục sản phẩm của thương hiệu Đức tại Việt Nam lâu nay chủ yếu vẫn là các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong. Kế hoạch mới cho thấy thị trường trong nước đang dần có vị trí rõ nét hơn trong lộ trình điện hóa của Volkswagen tại khu vực.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của mẫu xe điện đầu tiên của Volkswagen mới chỉ là bước khởi đầu. Khả năng cạnh tranh của sản phẩm không chỉ phụ thuộc vào chất lượng, công nghệ hay trải nghiệm vận hành, mà còn gắn với giải pháp sạc, dịch vụ hậu mãi và mức độ phù hợp với điều kiện sử dụng thực tế tại Việt Nam. Đây cũng sẽ là những yếu tố quyết định khả năng tiếp cận khách hàng của Volkswagen trong giai đoạn đầu gia nhập thị trường xe điện.

Nhìn chung, với hơn 2 triệu ô tô điện đã bàn giao trên toàn cầu, cùng kế hoạch phát triển hàng chục mẫu xe năng lượng mới tại Trung Quốc, Volkswagen đang từng bước đưa điện hóa trở thành một trụ cột dài hạn. Việc trình làng mẫu xe điện đầu tiên của Volkswagen tại Việt Nam vào cuối năm 2026 vì vậy không chỉ giúp hãng mở rộng danh mục sản phẩm, mà còn đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của thương hiệu Đức tại nước ta.