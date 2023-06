Tăng tốc Vành đai 3

Đường Vành đai 3 TP.HCM chạy theo hình vòng cung: Bắt đầu từ cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn qua H.Nhơn Trạch (Đồng Nai); sau đó đi lên phía bắc, qua Q.9 (nay là TP.Thủ Đức, TP.HCM); qua Dĩ An và Thuận An (tỉnh Bình Dương); qua H.Củ Chi (TP.HCM); qua H.Hóc Môn (TP.HCM); qua H.Bình Chánh (TP.HCM); điểm kết thúc là nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành (đoạn nút giao với cao tốc TP.HCM - Trung Lương tại H.Bến Lức, tỉnh Long An).