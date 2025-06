Tăng trưởng ấn tượng - chiến lược đột phá: PVCFC chinh phục nhà đầu tư

Sự kiện có sự tham gia của ông Trần Ngọc Nguyên - Chủ tịch PVCFC, ông Văn Tiến Thanh - Tổng Giám đốc PVCFC, ông Nguyễn Đức Hạnh - Thành viên HĐQT cùng các nhà đầu tư.

Ông Trần Ngọc Nguyên - Chủ tịch HĐQT PVCFC chào mừng các nhà đầu tư đến với buổi gặp gỡ

Trong bối cảnh giá urê duy trì ở mức cao, thị trường NPK cạnh tranh khốc liệt, tỷ giá biến động mạnh và chi phí đầu vào nhiều biến động, PVCFC vẫn thể hiện khả năng thích ứng linh hoạt và điều hành hiệu quả. Doanh nghiệp đã tận dụng tốt cơ hội từ xu hướng giá dầu giảm để tối ưu chi phí, đồng thời duy trì hoạt động sản xuất ổn định nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi và nguồn khí đầu vào được đảm bảo bởi Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam). Việc phân bón chính thức áp dụng thuế VAT đầu ra 5% từ ngày 1.7.2025 cũng được kỳ vọng sẽ tạo thế cạnh tranh bình đẳng hơn, mở ra dư địa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp.

Kết quả ước 6 tháng đầu năm 2025 cho thấy nỗ lực không ngừng nghỉ của PVCFC. Cụ thể, tổng sản lượng sản xuất hơn 636 nghìn tấn phân bón các loại (56% kế hoạch, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2024), tổng sản lượng tiêu thụ ước hơn 841 nghìn tấn phân bón (61% kế hoạch, tăng 24% so với cùng kỳ). Tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 9.591 tỉ đồng (vượt 69% kế hoạch, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2024), lợi nhuận trước thuế 1.047 tỉ đồng (21% so với kế hoạch 9469/NQ-PVN, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2024).

Ông Văn Tiến Thanh - Tổng Giám đốc PVCFC chia sẻ tình hình kinh doanh và định hướng phát triển của doanh nghiệp tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư.

Doanh nghiệp cũng đang sở hữu hàng trăm hệ thống phân phối phủ khắp cả nước và Campuchia. PVCFC ngày càng khẳng định sức cạnh tranh vượt trội của thương hiệu Đạm Cà Mau khi giữ vững vị thế dẫn đầu tại nhiều thị trường trọng điểm với thị phần urê đạt 72% ở Tây Nam bộ, 35% tại Đông Nam bộ - Tây nguyên và 40% tại Campuchia.

Xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng nổi bật của PVCFC với sản phẩm hiện diện tại hơn 20 quốc gia, bao gồm các thị trường khó tính như Úc và New Zealand. Trong 6 tháng đầu năm, sản lượng xuất khẩu đạt 208 nghìn tấn, mang về 2.067 tỉ đồng - chiếm 23% tổng doanh thu. Nổi bật là việc đạt chứng nhận "Level One" cho phân bón hàng rời tại Úc, đồng thời trở thành nhà cung cấp được phép bán urê với giá cao nhất tại thị trường này. Cũng trong năm 2025, PVCFC chính thức khai trương Văn phòng đại diện tại Phnom Penh, đánh dấu cột mốc 10 năm hiện diện tại Campuchia. Đây là những minh chứng cho uy tín và chất lượng quốc tế của thương hiệu Đạm Cà Mau.

Các sản phẩm PVCFC không chỉ phủ sóng toàn quốc mà còn ghi dấu ấn, được công nhận tại nhiều quốc gia trên thế giới

Bên cạnh bộ sản phẩm đa dạng phong phú, đa dạng từ các dòng phân bón đơn, phân bón hỗn hợp, đến các dòng phân vô cơ hữu cơ, vi sinh… PVCFC tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển sản phẩm theo hướng bền vững. Một trong những sản phẩm nổi bật là NPK công nghệ Polyphosphate với hàm lượng đạm lên đến 22%, phù hợp nhiều loại cây trồng và vùng thổ nhưỡng. Doanh nghiệp cũng mở rộng phân khúc "Nông nghiệp đô thị", tích hợp các giải pháp xanh, tiện lợi, hướng đến đối tượng khách hàng thành thị yêu thiên nhiên và đề cao trải nghiệm sống hiện đại.

Song song với năng lực sản xuất, PVCFC còn đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ hiện đại để cho ra đời những ứng dụng thông minh hỗ trợ canh tác, quản lý phân phối hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất lẫn chất lượng nông sản. Các nền tảng số như DMS, CRM, App 2Nông, RFID, Data Lake và hệ thống BI đã được triển khai đồng bộ, minh chứng cho chiến lược chuyển đổi số, đặt nông dân vào trung tâm phục vụ của PVCFC.

PVCFC luôn chú trọng đến nghiên cứu để có thể phát triển và sản xuất bộ sản phẩm chất lượng cao, nâng cao năng suất cây trồng, giúp bà con nông dân có được nhiều mùa vàng thắng lớn

Một trong những yếu tố nền tảng giúp PVCFC vững vàng trước thách thức chính là văn hóa doanh nghiệp được xây dựng thấm nhuần trong từng cán bộ nhân viên. Đây chính là động lực nội lực mạnh mẽ, tiếp sức cho doanh nghiệp vượt khó và phát triển bền vững.

Song song đó, PVCFC đang triển khai đồng loạt 15 dự án đầu tư lớn, với công tác quản trị tiến độ, chất lượng và chi phí được kiểm soát chặt chẽ. Các dự án không chỉ góp phần tối ưu vận hành, mở rộng danh mục sản phẩm và tăng trưởng doanh thu, mà còn thể hiện vai trò tiên phong của PVCFC trong xu thế "xanh hóa" công nghiệp, hướng đến phát triển bền vững cho cả doanh nghiệp và ngành nông nghiệp Việt Nam.

Trong giai đoạn 2026-2030, PVCFC xác định chiến lược phát triển dài hạn tập trung vào ba trụ cột chính: (1) Đa dạng, phát triển sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực phân bón; (2) Đầu tư, sản xuất, kinh doanh lĩnh vực khí công nghiệp và hóa chất liên quan phân bón; (3) Đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực chế biến sau thu hoạch.

Nhà máy Đạm Cà Mau đang được hướng đến mô hình nhà máy sản xuất thông minh khép kín, hứa hẹn đem lại nhiều giá trị về mặt kinh tế và phát triển bền vững

Mặc dù bức tranh toàn ngành còn nhiều biến động, việc PVCFC giữ vững tỷ lệ cổ tức 20% và với chiến lược dài hạn bài bản đã thể hiện nội lực vững mạnh, những nỗ lực, quyết tâm lớn và chiến lược bài bản của doanh nghiệp. Chủ tịch PVCFC ông Trần Ngọc Nguyên chia sẻ: "PVCFC mong muốn đồng hành cùng nhà đầu tư không chỉ trong từng bước đi chiến lược, mà còn trong hành trình chinh phục những giấc mơ lớn - cho ngành nông nghiệp, cho nền kinh tế, và cho tương lai xanh bền vững".

Theo kế hoạch, PVCFC sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 vào sáng ngày 16.6.2025 tại trụ sở chính của công ty (TP.Cà Mau) theo hình thức kết hợp: họp trực tiếp và họp trực tuyến, đồng thời áp dụng bỏ phiếu điện tử để tăng tính tiện lợi, minh bạch cho cổ đông ở xa.

Tại ĐHĐCĐ, cổ đông sẽ được cập nhật toàn cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. Các nội dung quan trọng sẽ được trình bày như báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức. Đây cũng là dịp PVCFC lấy ý kiến cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cũng như việc sửa đổi một số quy định nội bộ để phù hợp với yêu cầu phát triển mới.

Ban lãnh đạo PVCFC kỳ vọng ĐHĐCĐ lần này không chỉ là dịp tổng kết mà còn là cơ hội tăng cường gắn kết với cổ đông, cùng nhau đồng thuận về các định hướng lớn trong giai đoạn tiếp theo. Công ty cam kết mọi công tác tổ chức đều bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cổ đông tham dự và thực hiện quyền biểu quyết.

Với tinh thần minh bạch và chuyên nghiệp, PVCFC mong muốn cùng cổ đông đồng hành, chia sẻ và xây dựng những giá trị bền vững, sẵn sàng cho chặng đường phát triển mới trong năm 2025 và các năm tiếp theo.