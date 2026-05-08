Tăng trưởng huy động quý I: VPBank ghi dấu bằng chiến lược khác biệt

Tăng trưởng huy động nổi bật trong bối cảnh thị trường còn nhiều áp lực

Quý I thường là giai đoạn hoạt động huy động vốn của ngành ngân hàng chịu nhiều áp lực, khi nhu cầu tín dụng bắt đầu tăng trở lại trong bối cảnh dòng tiền trên thị trường chưa thực sự dồi dào, khiến cạnh tranh lãi suất giữa các tổ chức tín dụng trở nên rõ nét hơn.

Theo Tổng cục Thống kê, tính đến cuối tháng 3.2026, huy động vốn của các tổ chức tín dụng chỉ tăng 0,44%, so với tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 2,15%. Trong bối cảnh đó, việc VPBank ghi nhận quy mô tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất đạt gần 822.000 tỉ đồng, tăng 11,8%, tương ứng hơn 86.400 tỉ đồng, được xem là kết quả nổi bật của toàn hệ thống.

Đáng chú ý, tăng trưởng huy động không chỉ đến từ một phân khúc riêng lẻ mà được ghi nhận đồng đều ở nhiều kênh. Riêng huy động thị trường 1 (bao gồm tiền gửi khách hàng và chứng chỉ tiền gửi) của VPBank tăng tới 12,5%, trong khi các kênh huy động khác đều ghi nhận mức tăng trên 10%.

Tại sự kiện gặp gỡ nhà đầu tư và công bố kết quả kinh doanh quý I/2026, ông Phùng Duy Khương, Phó tổng giám đốc thường trực phụ trách phía nam, Giám đốc Khối khách hàng cá nhân kiêm phụ trách điều hành Khối thu hồi và xử lý nợ, cho biết ngay từ đầu năm, Ban lãnh đạo VPBank đã yêu cầu toàn bộ các khối kinh doanh triển khai chiến lược tăng trưởng huy động theo hướng tổng thể và đồng bộ.

Thay vì chỉ cạnh tranh bằng lãi suất, ngân hàng tập trung mở rộng nền khách hàng, nâng cao trải nghiệm giao dịch và phát triển các sản phẩm phù hợp với từng phân khúc.

Theo lãnh đạo VPBank, lợi thế lớn của ngân hàng đến từ quy mô hơn 30 triệu khách hàng trên toàn hệ sinh thái, trong đó riêng phân khúc khách hàng cá nhân đã vượt 19 triệu khách hàng, trải rộng các phân khúc từ Private, Affluent Banking đến Mass Affluent và Upper Mass. Quy mô và độ phủ này tạo nền tảng để ngân hàng thiết kế các giải pháp huy động linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu tài chính, khẩu vị đầu tư cũng như quy mô tài sản của từng nhóm khách hàng.

Đa dạng hóa nguồn vốn - Nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng dài hạn

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong chiến lược huy động của VPBank trong quý đầu năm là khả năng liên tục phát triển các sản phẩm mới nhằm mở rộng quy mô dòng vốn, như sản phẩm chứng chỉ tiền gửi Lộc Thịnh Vượng, đã thu hút hơn 43.000 tỉ đồng chỉ trong quý I, tăng 63% so với đầu năm.

Sản phẩm này ban đầu được triển khai cho khách hàng cá nhân với mệnh giá từ 100 triệu đồng, cho phép giao dịch trực tuyến 24/7 mà không bị giới hạn thời gian như nhiều sản phẩm truyền thống. Thành công của Lộc Thịnh Vượng không chỉ cho thấy nhu cầu đầu tư an toàn của khách hàng vẫn ở mức cao, mà còn phản ánh hiệu quả từ chiến lược kết hợp giữa công nghệ, tính linh hoạt và tối ưu trải nghiệm người dùng. Ngoài phân khúc cá nhân, VPBank cũng mở rộng sản phẩm này sang nhóm khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là SME.

VPBank mở rộng sản phẩm tới đa dạng phân khúc

Để duy trì tốc độ tăng trưởng huy động cao, ông Khương cũng cho biết VPBank có điều chỉnh lãi suất theo hướng hợp lý nhằm đảm bảo sức cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào lãi suất, VPBank tập trung nhiều hơn vào các giải pháp bán theo gói (bundle), phát triển sản phẩm bán lẻ và nâng cao trải nghiệm khách hàng trên nền tảng số VPBank NEO.

Theo đại diện ngân hàng, yếu tố trải nghiệm đóng vai trò ngày càng quan trọng trong hoạt động huy động bán lẻ, đặc biệt khoảng 75% tiền gửi có kỳ hạn của khách hàng cá nhân hiện được thực hiện qua kênh online. Điều này khiến năng lực vận hành số, tính thuận tiện và trải nghiệm giao dịch liền mạch trở thành một trong những lợi thế cạnh tranh then chốt trong thu hút và duy trì dòng tiền gửi.

Song song với huy động trong nước, VPBank cũng đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn vốn quốc tế. "Các khoản vay này không chỉ giúp VPB giảm áp lực chi phí vốn mà còn giúp cho ngân hàng cải thiện thanh khoản, giảm tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn cho vay trung và dài hạn", nhóm phân tích từ Chứng khoán dầu khí (PSI) nhận định trong báo cáo phân tích VPBank cuối tháng 4.2026.

Năm 2025, ngân hàng đã huy động thành công 2,36 tỷ USD từ các định chế tài chính quốc tế và hiện tiếp tục trao đổi thêm các cơ hội hợp tác thông qua sự hỗ trợ của cổ đông chiến lược SMBC. Việc mở rộng các nguồn vốn trung và dài hạn từ quốc tế không chỉ giúp tối ưu chi phí vốn mà còn nâng cao năng lực thanh khoản cho chiến lược tăng trưởng dài hạn.

Ở phân khúc CASA, VPBank tiếp tục xem phân khúc này là trọng tâm chiến lược dù thị trường quý I chứng kiến xu hướng dịch chuyển dòng tiền sang tiền gửi có kỳ hạn do lãi suất tăng. Theo đó, ngân hàng tập trung phát triển hệ sinh thái thanh toán, ngân hàng giao dịch và các giải pháp dành cho hộ kinh doanh, bao gồm kết nối eTax, quản lý bán hàng, quản lý thu chi, POS và QR code nhằm thúc đẩy dòng tiền thanh toán lưu chuyển qua hệ thống.

Cùng với đó, việc phối hợp chặt chẽ trong hệ sinh thái, giữa ngân hàng, công ty chứng khoán (VPBankS) và bảo hiểm (OPES) cũng tạo nền tảng cho chiến lược quản trị gia sản (Wealth Management) toàn diện.

Việc mở rộng hệ sinh thái sang các lĩnh vực mới như bảo hiểm nhân thọ, quản lý quỹ, kinh doanh vàng và tài sản số sẽ không chỉ giúp gia tăng mức độ gắn bó của khách hàng mà còn tạo thêm nguồn tiền gửi và CASA bền vững trong dài hạn. Đây được xem là một trong những nền tảng quan trọng để VPBank hướng tới mục tiêu tăng trưởng huy động trên 40% trong năm 2026, lần đầu đạt ngưỡng triệu tỷ đồng, tạo nền tảng quan trọng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng cao và duy trì các chỉ số thanh khoản an toàn.