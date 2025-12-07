Tăng trưởng kinh tế phấn đấu đạt mức cao

Hạ tầng giao thông góp phần tích cực cho tăng trưởng GRDP TP.Cần Thơ ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Vừa qua, ông Đồng Văn Thanh, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ; ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã chủ trì họp thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Ông Trương Cảnh Tuyên nêu các định hướng phát triển kinh tế thời gian tới ẢNH: LÊ CHINH

Những con số lưu tâm

Thông tin tại cuộc họp cho biết trên cơ sở tình hình thực tế, UBND TP.Cần Thơ đã trình các nội dung phục vụ kỳ họp HĐND cuối năm 2025 (Kỳ họp này sẽ diễn ra từ ngày 8 - 10.12 tới đây).

UBND TP.Cần Thơ cho hay tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2025 ước đạt 8,3% trong đó khu vực nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản (KV.I) tăng 3,89%, khu vực công nghiệp- xây dựng (KV.II) tăng 10,24%, khu vực dịch vụ (KV.III) tăng 9,63%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,62%. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân ước đạt 99,56 triệu đồng/người. Giá trị năng suất lao động đạt 191,83 triệu đồng/lao động. Cơ cấu kinh tế KV.I chiếm 20,72%, KV.II (28,55%), KV.III (45,48%), thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm (5,25%). Cơ cấu kinh tế năm 2025 chuyển dịch đúng hướng, tổng sản phẩm bình quân đầu người và giá trị năng suất lao động đều tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2024. Qua theo dõi thống kê cho thấy, năm 2025 GRDP của TP.Cần Thơ đạt mức tăng trưởng khá, có sự phục hồi tốt so các giai đoạn trước đây. Cụ thể giai đoạn 2011 - 2015, GRDP tăng bình quân 5,97%/năm. Giai đoạn 2016 - 2020, GRDP tăng bình quân 4,97%/năm. Giai đoạn 2021 - 2025, GRDP tăng bình quân 6,86%/năm. GRDP năm 2025 mặc dù chưa đạt mục tiêu đề ra nhưng đã thể hiện rõ sự nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố.

Tham dự họp, ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.Cần Thơ; ông Nguyễn Văn Bảy, Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ; ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công thương TP.Cần Thơ; ông Ngô Thái Chân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Cần Thơ; ông Võ Nhựt Quang, Phó giám đốc Sở Tài chính TP.Cần Thơ…đã đưa ra ý kiến phân tích nguyên nhân liên quan kết quả GRDP năm 2025 của thành phố và nêu các giải pháp thúc đẩy GRDP thời gian tới. Đặc biệt, ông Đồng Văn Thanh trong phát biểu đã chỉ rõ những tồn tại cần sớm khắc phục, đồng thời đề ra chỉ tiêu phấn đấu GRDP năm 2026 phải đạt mức ấn tượng và bền vững.

Ông Hà Vũ Sơn phát biểu trong cuộc họp liên quan GRDP ẢNH: LÊ CHINH

Mục tiêu, kỳ vọng mới

Năm 2026, UBND TP.Cần Thơ đề ra mục tiêu GRDP tính theo giá hiện hành đạt tối thiểu 374.085 tỉ đồng. GRDP bình quân đạt tối thiểu 115.12 triệu đồng/người/năm. Tốc độ tăng GRDP đạt từ 10 - 10,5% trở lên. Kim ngạch xuất khẩu, dịch vụ và thu ngoại tệ tăng 11% so với năm 2025. Tổng thu ngân sách tăng khoảng 15% so cùng kỳ năm trước. Cơ cấu GRDP theo hướng tỷ trọng KV.I chiếm 18,92%, KV.II (29,14%), KV.III (46,84%), thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm (khoảng 5%). Năm tới TP.Cần Thơ tiếp tục nâng cao các chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); mức hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); đồng thời phấn đấu đạt kết quả xếp hạng trong "Nhóm 15 địa phương có chất lượng điều hành tốt".

Nhà máy West Food Hậu Giang (Khu công nghiệp Sông Hậu, TP.Cần Thơ) khánh thành ngày 26.9.2025 tiếp tục cung ứng sản phẩm mới, chất lượng cho thị trường ẢNH: QUANG MINH NHẬT

TP.Cần Thơ luôn bám sát quy định của T.Ư cùng cơ chế, chính sách dành cho địa phương trong triển khai mô hình kinh tế mới (kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, khu kinh tế, trung tâm logistics...); khuyến khích phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ tiên tiến phục vụ điều hành, sản xuất, quản lý xã hội. Thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn giữa các cấp chính quyền địa phương với sở, ban, ngành; xây dựng chính quyền theo hướng "địa phương quyết - địa phương làm - địa phương chịu trách nhiệm".

Ngày 22.9.2025 tại P.Ngã Bảy (TP.Cần Thơ) lãnh đạo các cấp tham dự lễ khởi công dự án đô thị xanh thích ứng biến đổi khí hậu ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh Cần Thơ tới đây cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, minh bạch, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo; tăng cường hậu kiểm, giảm tiền kiểm; từng bước chuyển sang quản lý bằng công cụ kinh tế, cơ chế thị trường thay cho biện pháp hành chính. Thành phố khẩn trương hoàn thành việc nâng cấp, phát triển hệ thống thông tin đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Cần Thơ thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công; ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công vào những công trình, dự án trọng điểm nhất là kết cấu hạ tầng giao thông, các ngành lĩnh vực then chốt, coi đây là đòn bẩy thu hút mạnh mẽ nguồn vốn tư nhân, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn đóng góp ngân sách bền vững cho thành phố. "Theo điều kiện tự nhiên, lợi thế của địa phương, thành phố tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế tạo, công nghiệp nhẹ, công nghiệp lắp ráp, công nghiệp may mặc, công nghiệp điện tử, công nghiệp cơ khí, công nghiệp năng lượng, công nghiệp mới, công nghệ cao, công nghệ xanh, năng lượng tái tạo…Thành phố đẩy mạnh tiến độ hoàn thành các khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (VSIP, Phú Mỹ 3), An Nghiệp, Trần Đề, Sông Hậu 2, Đông Phú 2…nhằm thu hút dự án, sớm lấp đầy diện tích; đồng thời đưa vào vận hành hệ thống nhà máy nhiệt điện than Long Phú I, Sông Hậu I. Thành phố tiếp tục kêu gọi đầu tư theo quy hoạch các khu công nghiệp Thới Lai - Cờ Đỏ; đô thị - công nghiệp - cảng - logistics Thốt Nốt; trung tâm năng lượng - công nghiệp - công nghệ cao Ô Môn; thúc đẩy liên kết và hội nhập hành lang kinh tế đô thị - công nghiệp từ Cần Thơ đến các tỉnh thành; phát triển dịch vụ- thương mại theo hướng văn minh, hiện đại, phấn đấu trở thành trung tâm phân phối của vùng ĐBSCL…", ông Trương Cảnh Tuyên nêu quyết tâm.