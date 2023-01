Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2022 thấp nhất trong gần 50 năm

Dữ liệu mới nhất do Cục Thống kê quốc gia (NBS) của Trung Quốc công bố hôm nay 17.1 cho thấy GDP của nước này tăng 2,9% trong thời gian từ tháng 10-12.2022 so với cùng kỳ năm 2021, cho thấy tăng trưởng chậm hơn so với mức 3,9% của quý 3.

Tính cả năm 2022, GDP của Trung Quốc tăng 3,0%, thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu chính thức là “khoảng 5,5%” và giảm mạnh so với mức tăng trưởng 8,4% của năm 2021. Nếu không tính mức tăng 2,2% sau đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên vào năm 2020, mức tăng trưởng 3,0% là mức thấp nhất kể từ năm 1976, theo Reuters.

Trong tháng trước, Trung Quốc đã dỡ bỏ các biện pháp phòng chống Covid-19 nghiêm ngặt.





Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có khả năng phục hồi lên mức 4,9% vào năm 2023, khi các nhà lãnh đạo nước này chuyển sang giải quyết một số lực cản chính đối với tăng trưởng, như chính sách “zero-Covid-19" và tình trạng suy giảm nghiêm trọng của lĩnh vực bất động sản, theo một cuộc thăm dò của Reuters.

Hầu hết các nhà kinh tế dự đoán tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ tăng từ quý 2 (từ tháng 4-6) của năm 2023. Reuters dẫn một số nguồn tin chính sách cho hay Trung Quốc có thể đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ít nhất 5% vào năm 2023 để hạn chế tỷ lệ thất nghiệp.