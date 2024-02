Tăng trưởng mạnh, VinFast đạt doanh thu gần 1,2 tỉ USD năm 2023

Cụ thể, VinFast bàn giao tổng cộng 34.855 ô tô điện trong năm tài chính 2023, đánh dấu mức tăng 374% so với năm trước. Riêng quý 4, số lượng bàn giao là 13.513 xe, tăng 35% so với quý trước. Dù ghi nhận mức giảm nhẹ so với quý 3, số lượng xe máy điện được bàn giao trong quý 4 vẫn tăng trưởng 48% so với cùng kỳ năm ngoái, nâng tổng số xe bàn giao cả năm lên 72.468 chiếc.

Tổng giám đốc VinFast Indonesia (giữa) và các đại diện doanh nghiệp tại lễ ký kết VF

Kết quả, doanh thu quý 4 đạt 10.418 tỉ đồng (437 triệu USD), tăng 26% so với quý trước và tăng 133% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu cả năm đạt 28.596 tỉ đồng (1,198 tỉ USD), tăng 91% so với năm trước. Công ty đặt mục tiêu đạt khoảng 400 điểm bán hàng toàn cầu, giao 100.000 xe trong năm 2024. Tại bang California (Mỹ), kênh bán hàng trực tiếp ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số đơn đặt hàng trong tháng 1 và tháng 2, cho thấy lực đẩy sớm tại thị trường Mỹ.

Sau khi đặt nền móng tại các thị trường như Mỹ, Canada và một số nước châu Âu, kế hoạch mở rộng toàn cầu của VinFast năm 2024 sẽ tập trung vào các thị trường toàn cầu khác, bao gồm những thị trường tiềm năng gần VN như Indonesia và Ấn Độ.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị VinFast, chia sẻ: "2023 là một năm thành công với rất nhiều cột mốc đầu tiên của VinFast, đỉnh điểm là sự kiện niêm yết trên sàn Mỹ. Chúng tôi đã ra mắt những sản phẩm mới thú vị, mở rộng mạng lưới phân phối, củng cố vị thế tại các thị trường hiện có và khai mở cơ hội tại những thị trường tiềm năng quan trọng. Nỗ lực đó đã đem lại những tín hiệu tích cực mới đây tại các thị trường như Mỹ và Indonesia. Tiếp nối đà tăng trưởng dựa trên những nền tảng vững chắc, chúng tôi đặt mục tiêu giao 100.000 xe trong năm 2024, củng cố cam kết kiến tạo một tương lai xanh hơn cho mọi người".

* Trong khuôn khổ sự kiện IIMS 2024 tại Indonesia, VinFast đã ký kết Biên bản ghi nhớ về việc cung cấp 600 xe điện cho 3 doanh nghiệp Indonesia là PT. Energi Mandiri Bumi Pertiwi, PT. Sumber Amarta Jaya và PT. Teknologi Karya Digital Nusa Tbk.