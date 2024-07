Tăng trưởng tín dụng của ngân hàng ACB gấp đôi toàn ngành

Tín dụng của ACB đạt 550.000 tỉ đồng, tăng trưởng 12,8% so với đầu năm, tăng gấp đôi so với bình quân ngành và đây là mức tăng trưởng cao nhất trong gần một thập niên qua. Tăng trưởng về tín dụng cho thấy ACB đang đi đúng hướng theo mục tiêu cân bằng tăng trưởng tín dụng ở cả hai phân khúc cá nhân và doanh nghiệp.



ACB tăng trưởng tín dụng nhanh trong 6 tháng đầu năm CMN

Tăng trưởng tốt về quy mô cũng giúp thu nhập lãi của ACB tăng 11% so với cùng kỳ. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt mức tăng trưởng cao với 13%, chủ yếu đến từ các sản phẩm cốt lõi như phí thẻ, thanh toán quốc tế… đưa tổng thu nhập lũy kế 2 quý đầu năm đạt 16.800 tỉ đồng, tăng trưởng 5,5%. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng đạt 10.500 tỉ đồng. Riêng quý 2/2024 lợi nhuận trước thuế đạt 5.600 tỉ đồng, tăng trưởng 16% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng tốt về quy mô, cải thiện phí dịch vụ và kiểm soát chi phí chặt chẽ. Tỷ lệ ROE của ACB tiếp tục duy trì ở mức cao 23,4%, dẫn đầu thị trường về mức độ hiệu quả.

Bên cạnh đó, huy động của ACB đạt 512.000 tỉ đồng, tăng trưởng 6% so với đầu năm, vượt so với tăng trưởng bình quân ngành. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 22%, nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường. Tỷ lệ nợ xấu được ACB duy trì ở mức thấp. Đến cuối quý 2, tỷ lệ nợ xấu của ACB ở mức 1,5% chủ yếu tăng theo tình hình chung của thị trường và bị tác động bởi nhóm nợ kéo theo CIC. Các quy định về tỷ lệ an toàn thanh khoản đảm bảo theo quy định như LDR là 82,2%, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn chiếm 17,6%.

Đến nay, gần 1 triệu khách hàng ACB đã thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt thành công trên ứng dụng ACB ONE, đạt tỷ lệ xác thực khuôn mặt thành công thuộc nhóm cao trong ngành. Trước đó, ngân hàng cũng đã chủ động loại bỏ các tài khoản không chính chủ qua các phương thức định danh eKYC, Video Call Face Identity hay IDCheck đối chiếu với dữ liệu CCCD lưu tại Bộ Công an, ngăn chặn hiệu quả việc giả mạo giấy tờ tùy thân khi giao dịch với ngân hàng, đồng thời cập nhật tính năng tự động phát hiện và cảnh báo những ứng dụng khả nghi được cấp quyền trợ năng (Accessibility), có nguy cơ chiếm quyền kiểm soát điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.