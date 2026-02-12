Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết
Bố cáo

Tăng vốn điều lệ

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
12/02/2026 17:00 GMT+7

Công ty Tài chính Tín dụng Tiêu dùng TNHH MTV AEON ('AEON FINANCE')

Tăng vốn điều lệ - Ảnh 1.

AEON Finance trân trọng công bố thông tin liên quan đến nội dung tăng vốn điều lệ như sau:

Thông tin vốn điều lệ trước thay đổi

Thông tin vốn điều lệ sau thay đổi

Điều 2. Vốn điều lệ của Công ty Tài chính tín dụng tiêu dùng trách nhiệm hữu hạn một thành viên AEON là: 1.550.000.000.000 đồng (Một nghìn năm trăm năm mươi tỷ đồng) do AEON Financial Service Co., Ltd. sở hữu 100% vốn điều lệ

Điều 2. Vốn điều lệ của Công ty Tài chính tín dụng tiêu dùng trách nhiệm hữu hạn một thành viên AEON là 1.830.000.000.000 đồng (Một nghìn tám trăm ba mươi tỷ đồng) do AEON Financial Service Co., Ltd. sở hữu 100% Vốn điều lệ

Trân trọng thông báo.

Công ty Tài chính tín dụng tiêu dùng trách nhiệm hữu hạn một thành viên AEON (AEON Finance)

Địa chỉ: Tầng 1, tầng 2, số 3 Đặng Thái Thân, P.Cửa Nam, TP.Hà Nội, Việt Nam

Website: https://aeonfinance.vn/

Hotline: 1900 23 23 56

AEON AEON Finance thông báo tăng vốn điều lệ
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
