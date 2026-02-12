AEON Finance trân trọng công bố thông tin liên quan đến nội dung tăng vốn điều lệ như sau:
Thông tin vốn điều lệ trước thay đổi
Thông tin vốn điều lệ sau thay đổi
Điều 2. Vốn điều lệ của Công ty Tài chính tín dụng tiêu dùng trách nhiệm hữu hạn một thành viên AEON là: 1.550.000.000.000 đồng (Một nghìn năm trăm năm mươi tỷ đồng) do AEON Financial Service Co., Ltd. sở hữu 100% vốn điều lệ
Điều 2. Vốn điều lệ của Công ty Tài chính tín dụng tiêu dùng trách nhiệm hữu hạn một thành viên AEON là 1.830.000.000.000 đồng (Một nghìn tám trăm ba mươi tỷ đồng) do AEON Financial Service Co., Ltd. sở hữu 100% Vốn điều lệ
Trân trọng thông báo.
