Ngày 17.11, lãnh đạo Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa cho biết UBND tỉnh vừa ban hành quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cầu Phú Kiểng. Theo quyết định, tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh từ gần 600 tỉ đồng lên 809 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 3.12.2025, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư gần 600 tỉ đồng. Công trình có chiều dài 271,2 m, trong đó phần cầu chính dài khoảng 200 m, rộng 21 m; cầu dẫn rộng 18 m.

Cầu Phú Kiểng vào mùa mưa đầu tháng 11.2026 ẢNH: KỲ NAM

Hàng ngàn hộ dân hai bên bờ sông Cái Nha Trang chờ mong cây cầu mới ẢNH: BÁ DUY

Phần cầu chính được thiết kế gồm 2 nhịp treo dây võng tự neo, sử dụng dầm hộp bê tông cốt thép. Phần cầu dẫn gồm 4 nhịp dầm bản bê tông cốt thép.

Hai nút giao đầu cầu phía bắc, thuộc khu vực tổ dân phố Hòn Nghê 2, và phía nam kết nối với đường Lương Định Của, được thiết kế bảo đảm an toàn giao thông, thoát nước và kết nối với mạng lưới đường hiện hữu.

Hơn 2.000 hộ dân chờ cây cầu Phú Kiểng mới

Hiện nay, hơn 2.000 hộ dân thuộc 3 tổ dân phố Xuân Ngọc, Hòn Nghê 1 và Hòn Nghê 2 (phường Tây Nha Trang) phải qua sông Cái bằng cầu gỗ Phú Kiểng. Cây cầu này do một người dân tự xây dựng cách đây khoảng 20 năm.

Sau nhiều năm khai thác, cầu Phú Kiểng thường xuyên bị lũ cuốn trôi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, trong khi đây là tuyến kết nối quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân hai bên bờ sông.

Cầu Phú Kiểng bắc qua sông Cái Nha Trang bị lũ cuốn trôi vào năm 2023 ẢNH: BÁ DUY

Dự án cầu Phú Kiểng mới được triển khai tại vị trí cây cầu gỗ hiện hữu. Việc đầu tư xây dựng công trình được đánh giá cần thiết và cấp bách nhằm thay thế cầu tạm, bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Bên cạnh đó, công trình còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, nâng cao năng lực vận tải, từng bước mở rộng không gian đô thị và tạo động lực phát triển khu vực phía tây Nha Trang.