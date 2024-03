‘Táo bà’ Vân Dung tiết lộ người đàn ông làm thay đổi cuộc đời mình

Nghệ sĩ Vân Dung và con trai trong chương trình Khách sạn 5 sao Chụp màn hình

Xuất hiện trong chương trình Khách sạn 5 sao vừa phát sóng, "Táo bà" Vân Dung và con trai Long Vũ đã có những chia sẻ dí dỏm về mối quan hệ mẹ con.

Hiện tại Long Vũ sống với mẹ ở Hà Nội. Suốt một chặng đường dài nghệ sĩ Vân Dung nuôi con một mình vì chồng sống ở miền Nam do yêu cầu công việc. Dù vừa làm cha vừa làm mẹ, thay bố của Long Vũ dạy dỗ con trai nhưng nữ nghệ sĩ cho rằng "trộm vía" con trai rất ngoan và hai mẹ con sống với nhau tương đối hòa hợp. Bất ngờ hơn khi Vân Dung dí dỏm tiết lộ về cái tên Long Vũ: "Ngày xưa mình thích xem Chiếc nón kỳ diệu lắm. Mình rất thích, rất ấn tượng cách anh Long Vũ thể hiện ở chương trình. Và mình nghĩ là mai sau mình có con trai sẽ đặt tên con trai là Long Vũ. Sau này khi gặp anh Long Vũ thì ảnh hỏi: "Vân Dung có yêu tớ không, sao lại đặt tên là Long Vũ".

Nghệ sĩ Vân Dung xúc động khi chia sẻ về người đàn ông ảnh hưởng đến cuộc đời mình Chụp màn hình

Con trai Long Vũ của nghệ sĩ Vân Dung sinh năm 2001 và gần đây xuất hiện trong vai trò diễn viên trong một số phim phát sóng giờ vàng ở các vai phụ như Cuộc chiến không giới tuyến, Không ngại cưới chỉ cần một lý do… Long Vũ chia sẻ lúc đầu mẹ không định hướng cho con trai theo nghề vì cho rằng nghề diễn thu nhập không ổn định nhưng do ảnh hưởng từ mẹ, nhiều lần đi xem mẹ diễn nên Long Vũ vẫn quyết tâm thi vào Trường đại học Sân khấu Điện ảnh (Hà Nội). "Định hướng lúc đầu không theo nghề nhưng đến sát lớp 12 do ảnh hưởng từ mẹ, đi xem mẹ diễn nhiều tôi mới quyết định nộp hồ sơ thi vào Trường đại học Sân khấu Điện ảnh. Tôi nói với mẹ rằng: Mẹ ơi con vẫn có thể làm nghề và làm thêm nghề tay trái nào đấy để có thể phụ giúp cho bản thân", Long Vũ chia sẻ.

Long Vũ hiện đóng vai phụ trong một số phim truyền hình phát sóng gần đây Chụp màn hình

Là một trong những nữ danh hài đất Bắc, cống hiến và lăn xả với nghề trong suốt mấy chục năm từ sân khấu, hài kịch, phim…, Vân Dung còn gắn liền với hành trình 20 năm của Táo quân. Nữ nghệ sĩ tiết lộ chị không có thói quen xin xỏ cho con mà muốn con tự đi casting, tự tìm cơ hội giống như bản thân mình ngày xưa. "Long Vũ rất chịu khó đi casting. Khi đi thì không kể mà bị trượt thì mới về kể với me. Mà casting trượt nhiều rồi. Vân Dung vẫn hay bảo rằng con cứ đi đi, con đi rồi sẽ đến đích còn không đi thì sẽ dừng lại. Trong nghề nghiệp mẹ không đi xin vai cho con. Con phải tự tìm cơ hội của con", Vân Dung chia sẻ thêm trong chương trình.

Đặc biệt hơn khi nghệ sĩ Vân Dung xúc động nhắc về những năm tháng làm nghề, có một người đàn ông đã làm thay đổi cuộc đời chị. "Ngày xưa trong 4 năm học, khi tất cả các bạn ở lớp mẹ ai cũng được mời đi làm phim, làm tiểu phẩm thì không ai mời mẹ cả. Tiếp tục sau 4 năm ra trường cũng không ai mời mẹ. Chỉ duy nhất một người đàn ông, gọi điện cho mẹ và đó là một người làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của mẹ. Một người đàn ông vừa có tài, vừa trẻ, rất đẹp trai, vừa đáng yêu", Vân Dung từng chia sẻ với con trai như vậy để động viên con trên con đường phát triển sự nghiệp.

Mẹ con nghệ sĩ Vân Dung chúc Tết Giáp Thìn FBNV

Và theo Vân Dung bật mí, người đàn ông mà chị luôn biết ơn chính là đạo diễn Đỗ Thanh Hải. "Đến bây giờ trong suốt cuộc đời làm nghề, tôi rất biết ơn người ấy, biết ơn lắm. Một người anh, một người đạo diễn giỏi, không chỉ đối với tôi mà với tất cả đội hài, đội Táo quân và thêm rất nhiều diễn viên cả trong Nam ngoài Bắc nữa. Đó là anh Hải (đạo diễn Đỗ Thanh Hải). Người đàn ông đó ảnh hưởng đến toàn bộ sự nghiệp của tôi trong suốt mấy chục năm làm nghề", cô chia sẻ.