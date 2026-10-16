Tạo bước ngoặt hợp tác theo hướng thực chất hơn, hiệu quả hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và thăm chính thức Bỉ từ ngày 19 - 24.10. Trả lời báo chí trước thềm chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, chuyến thăm mang ý nghĩa hết sức quan trọng, là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Đan Mạch của một Tổng Bí thư và là chuyến thăm chính thức EU và Bỉ đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân ẢNH: TTXVN

"Chuyến thăm chuyển tải thông điệp mạnh mẽ đường lối đối ngoại của đất nước trong giai đoạn phát triển mới của dân tộc, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, cũng như mở rộng không gian hợp tác.

Chuyến thăm cũng là cơ hội để Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ nâng tầm toàn diện quan hệ, tạo bước ngoặt trong hợp tác theo hướng thực chất hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở quyết tâm chính trị cao, có điểm tương đồng về định hướng chiến lược", bà Hằng nhấn mạnh.

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra đúng dịp hai bên kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao. Xuyên suốt lịch sử 55 phát triển quan hệ Việt Nam - Đan Mạch, từ những khuôn khổ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh đến Đối tác toàn diện, Đối tác chiến lược xanh, hai bên đã xây dựng được nền tảng hợp tác vững chắc trên nhiều lĩnh vực.

"Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp để cả hai bên đề ra những định hướng chiến lược, nâng tầm quan hệ trong giai đoạn phát triển mới, thúc đẩy hợp tác với Đan Mạch trở thành mô hình hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam với một đối tác Bắc Âu.

Trải qua những năm tháng lịch sử, quan hệ hai nước đã có những bước chuyển mạnh mẽ từ quan hệ hỗ trợ phát triển sang hợp tác bình đẳng, cùng có lợi", Thứ trưởng Hằng chia sẻ.

Trong quan hệ với EU, đặc biệt trong bối cảnh hai bên vừa nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện tháng 1 năm nay, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam, là đầu cầu của ASEAN trong hợp tác với EU.

Với tiềm năng hợp tác rộng mở và sự tin tưởng vững chắc vào tương lai tốt đẹp của quan hệ song phương, trên cơ sở những thành tựu nổi bật trong hơn 35 năm qua, chuyến thăm cũng là dịp để hai bên làm sâu sắc hơn nữa các trụ cột hợp tác quan trọng, nhất là về thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đào tạo nhân lực, qua đó xây dựng quan hệ Việt Nam - EU trở thành hình mẫu trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - EU.

"Việt Nam - EU đã phát triển sâu rộng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, thể hiện mức độ tin cậy chính trị và tầm nhìn chiến lược chung trong giai đoạn phát triển mới", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Với Bỉ, chuyến thăm diễn ra tiếp theo chuyến thăm cấp nhà nước của Nhà vua Philippe tới Việt Nam tháng 4.2025. Chuyến thăm để hai bên tạo bước chuyển quan trọng về hợp tác trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh và Việt Nam đang tập trung ưu tiên như khoa học - công nghệ, chip bán dẫn, năng lượng tái tạo, nông nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo, logistics và cảng biển thông minh.

"Tôi vui mừng nhận thấy quan hệ giữa Việt Nam với ba đối tác thời gian qua phát triển hết sức tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Đan Mạch, EU và Bỉ đều là những đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Trên nền tảng hữu nghị, tin cậy chính trị và lợi ích chung, hợp tác với cả ba đối tác không ngừng được mở rộng, từ những lĩnh vực truyền thống sang các lĩnh vực chiến lược", bà Hằng thông tin.

Vẫn theo bà Hằng, tựu trung lại, các đối tác châu Âu có những thế mạnh về công nghệ, kinh nghiệm quản trị và các giải pháp phát triển bền vững trong khi Việt Nam đang thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh.

"Chúng ta cùng kỳ vọng chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo bước chuyển chiến lược, củng cố tin cậy chính trị ở cấp cao nhất, nâng tầm và định vị lại ở mức độ cao hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn quan hệ hợp tác.

Đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới trong việc nâng cao năng lực phát triển và tự chủ chiến lược của cả Việt Nam cũng như các đối tác trong giai đoạn phát triển mới của mỗi bên, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp; đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững ở hai khu vực và trên thế giới", bà Hằng khẳng định.