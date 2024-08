Tạo động lực làm việc thông qua thực thi văn hóa doanh nghiệp

Tạo động lực làm việc là vấn đề then chốt trong thực thi văn hóa doanh nghiệp tại An Khê - Ka Nak. Bên cạnh việc tạo động lực lao động thông qua các chế độ về lương, thưởng, phúc lợi xã hội, môi trường làm việc, An Khê - Ka Nak còn tăng cường các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao năng lực làm việc, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ CBCNV, mục tiêu là tạo ra một môi trường học tập liên tục, nơi mà mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển và thăng tiến, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế sâu rộng hiện nay.

Ban Lãnh đạo An Khê - Ka Nak luôn truyền cảm hứng, tạo động lực làmviệc đến toàn thể CBCNV

Thực thi văn hóa doanh nghiệp tại An Khê - Ka Nak còn gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt là vấn đề nêu gương, nâng cao vai trò của người đứng đầu trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đơn vị đề cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, từ đó hình thành một đội ngũ CBCNV luôn sẵn sàng đảm nhận các nhiệm vụ khó khăn, vì một tập thể thống nhất, gắn kết, tạo điều kiện cho từng cá nhân phát huy năng lực trong công việc, góp phần cống hiến cho sự phát triển bền vững của đơn vị.