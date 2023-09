Tạo dựng khuôn khổ mới cho hợp tác Việt - Mỹ

Theo TTXVN, hôm nay (10.9), Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Hà Nội, thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.



Tháp tùng Tổng thống Biden có: Ngoại trưởng Antony Blinken; Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E.Knapper; Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan; Đặc phái viên về khí hậu của Tổng thống John Kerry; Trợ lý Tổng thống, Phó cố vấn an ninh quốc gia John Finer; Phó trợ lý Tổng thống, Điều phối viên đặc biệt Hội đồng An ninh quốc gia Kurt Campbell; Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kritenbrink; Cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc cao cấp Hội đồng An ninh quốc gia Mira Rapp-Hooper; Cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc cao cấp Hội đồng An ninh quốc gia Tarun Chhabra.

Sản xuất cánh tà máy bay Boeing tại Công ty TNHH MHI Aerospace Việt Nam (KCN Thăng Long, Hà Nội) Phạm Hùng

Chuyến thăm đặc biệt ý nghĩa

Trả lời báo chí, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cho biết kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1995, các Tổng thống Mỹ đương nhiệm đều thăm Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Joe Biden tiếp nối truyền thống tốt đẹp này.

Theo ông Dũng, điều đặc biệt ý nghĩa là chuyến thăm diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm xác lập quan hệ Đối tác toàn diện (2013 - 2023). Với đà phát triển toàn diện, sâu rộng của quan hệ hai nước, chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden sẽ tạo thêm khuôn khổ và động lực đưa quan hệ Việt Nam - Mỹ phát triển lên một tầm cao mới. Đây là tinh thần mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden đã thống nhất tại cuộc điện đàm cấp cao ngày 29.3.

"Việc Việt Nam đón Tổng thống Joe Biden thăm cấp Nhà nước góp phần thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng", ông Dũng khẳng định.

Đề nghị Mỹ hỗ trợ Việt Nam xây dựng công nghiệp năng lượng tái tạo Chiều 9.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông John Kerry, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về khí hậu, đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam có tiềm năng lớn về nắng và gió để phát triển năng lượng tái tạo. Việt Nam đang triển khai các kế hoạch phát triển ngành công nghiệp này một cách bài bản, cũng như khẩn trương hoàn thiện thể chế, trong đó có thể chế về nguồn điện, tải điện, giá điện. Thủ tướng đề nghị Mỹ hỗ trợ Việt Nam trong các quá trình này để xây dựng ngành công nghiệp năng lượng tái tạo. Thủ tướng cũng đề nghị Mỹ hỗ trợ Việt Nam và vận động các tổ chức hỗ trợ Việt Nam bằng những chương trình, dự án cụ thể như chống sụt lún do biến đổi khí hậu (BĐKH) tại ĐBSCL, chuyển đổi năng lượng sạch… Đặc phái viên John Kerry cam kết ủng hộ Việt Nam đóng vai trò chủ động tại khu vực, ứng phó với các vấn đề quốc tế, trong đó có BĐKH; đánh giá cao việc Việt Nam cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Ông John Kerry cho biết Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và hỗ trợ các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, ứng phó với BĐKH. Mai Thu

Về những điểm nhấn trong chuyến thăm lần này, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ có các cuộc hội đàm, gặp gỡ quan trọng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Ông Joe Biden cũng sẽ có các hoạt động với doanh nghiệp và người dân. Hai nước sẽ rà soát lại quan hệ Đối tác toàn diện trên các lĩnh vực và đề ra những định hướng cho quan hệ thời gian tới với việc tập trung vào hợp tác khoa học công nghệ, kinh tế - thương mại và đầu tư, giao lưu nhân dân, khắc phục hậu quả chiến tranh.

"Điều này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt - Mỹ, đồng thời tạo điều kiện khách quan thuận lợi hơn để Việt Nam dần khẳng định vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu", ông Dũng chia sẻ.

Hai bên cũng dự kiến gặp gỡ với các doanh nghiệp công nghệ, ký kết nhiều thỏa thuận, hợp đồng kinh tế quan trọng có thể trị giá hàng tỉ USD.

Đồ họa: Hồng Sơn

Các hướng lớn trong quan hệ Việt - Mỹ

Ông Dũng cho biết hợp tác hai nước đang ngày càng phát triển trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và công nghệ cao. Hai bên đã ký nhiều bản ghi nhớ và duy trì các kênh đối thoại về kinh tế số, năng lượng, khoa học công nghệ. Mỹ và một số nước đã ký Quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), dự kiến vận động 15,5 tỉ USD từ các nguồn khác nhau để hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang năng lượng xanh và phát triển kinh tế.

Chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong các lĩnh vực theo 3 hướng lớn. Thứ nhất, hai bên sẽ xác định rõ hơn các ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực liên quan như công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, mạng viễn thông… Thứ hai, hai bên dự kiến sẽ khởi động một số sáng kiến và cơ chế hợp tác cụ thể về bán dẫn và đào tạo nhân lực công nghệ cao. Thứ ba, nhân chuyến thăm, các cơ quan và doanh nghiệp hai bên sẽ ký một số bản ghi nhớ, thỏa thuận, tạo cơ sở giúp Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa về kinh tế xanh, kinh tế số và công nghệ cao.

Đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam Theo nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh, 10 năm qua là giai đoạn phát triển mạnh mẽ và thực chất nhất trong tất cả các lĩnh vực giữa Việt Nam và Mỹ. "Tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin và trao đổi các đoàn, trong đó có các đoàn cấp cao đã tạo ra các khuôn khổ hợp tác ổn định và thực chất hơn rất nhiều", ông Vinh cho biết. Hợp tác giữa hai nước được mở rộng trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao đến kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh. "Cá nhân tôi cho rằng quan hệ Việt - Mỹ trong thời gian qua có cả tính toàn diện và tầm chiến lược", ông Vinh nhận định. Điểm sáng dễ nhìn thấy trong quan hệ song phương là thương mại và đầu tư. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, nhiều năm qua, Mỹ luôn là thị trường quan trọng của Việt Nam. Tổng kim ngạch thương mại song phương hai nước đã tăng từ mức 450 triệu USD năm 1995 khi bình thường hóa quan hệ lên mức hơn 120 tỉ USD vào năm 2022. Về đầu tư, Mỹ là nhà đầu tư nước ngoài xếp thứ 11 ở Việt Nam với 1.286 dự án và vốn đăng ký khoảng gần 12 tỉ USD, theo cập nhật đến 20.8.2023 của Bộ KH-ĐT. Nhiều nhà đầu tư Mỹ vào Việt Nam là những tập đoàn toàn cầu trong ngành công nghệ như Intel, Apple. "Quan hệ đối tác hiện có đã phục vụ cho lợi ích của hai bên. Chỉ riêng về mặt kinh tế, tăng trưởng thương mại bình quân khoảng 20%/năm cho thấy hai bên có không gian và dư địa để hợp tác tăng cường", ông Vinh nói. Vũ Hân

Đặc biệt, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là một trong những điểm sáng. Đây vừa là trách nhiệm của phía Mỹ, vừa là lĩnh vực mà hai bên quyết tâm đẩy nhanh hơn nữa. Một điều nữa mà ông Dũng thấy rất tâm đắc là giao lưu nhân dân, nhất là hợp tác giáo dục - văn hóa giữa hai nước ngày càng sôi động. Với 25.000 sinh viên đang học tập tại Mỹ, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 5 thế giới và đứng đầu ASEAN về số lượng sinh viên, học sinh du học tại Mỹ.

Trong chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden, hai nước cũng sẽ khởi động nhiều sáng kiến về đào tạo nguồn nhân lực, cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam học tập tại Mỹ.

Lạc quan về tương lai quan hệ hai nước

Sau 10 năm, quan hệ Việt - Mỹ đã phát triển ngày một sâu sắc, rộng mở trên tất cả các lĩnh vực, tương xứng với tầm cỡ của quan hệ Đối tác toàn diện. Ông Dũng cho rằng, yếu tố quan trọng nhất là sự phát triển tích cực của quan hệ giữa hai nước phản ánh và đáp ứng lợi ích chung của hai nước, đồng thời cũng phù hợp với xu thế và lợi ích chung của cả khu vực.

"Trên hết, đó là kết quả của tầm nhìn, quyết tâm, đóng góp của nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước vào việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, vượt qua quá khứ, dần thu hẹp khác biệt, để tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau", ông Dũng chia sẻ.

Bên cạnh đó, sự phát triển của quan hệ Việt - Mỹ cũng là nhờ vào sự vươn lên mạnh mẽ cả về thế và lực của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới. Nền kinh tế đang trỗi dậy, thị trường 100 triệu dân và vị thế ngày càng tăng của đất nước là yếu tố quan trọng khiến các đối tác, trong đó có Mỹ, coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ với Việt Nam.

Ông Dũng bày tỏ lạc quan về tương lai quan hệ hai nước dựa trên cơ sở nhìn vào tiến trình và thành quả mà hai nước đã đạt trong thời gian qua; tiềm năng và nguyện vọng của người dân hai nước; những khuôn khổ mới mà lãnh đạo hai nước sẽ tạo dựng nhân chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Joe Biden.