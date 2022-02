Tạo hình của Song Hye Kyo trên trường quay 'The Glory'

Hôm 24.2, cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ khoảnh khắc Song Hye Kyo trên phim trường dự án mới The Glory. Người đẹp diện trang phục tông đen, để tóc ngắn ngang vai và lộ vẻ mặt lạnh lùng khó gần. Nhiều dân mạng nhận xét tạo hình của nữ diễn viên lần này toát lên vẻ tăm tối và đáng sợ, phù hợp với nhân vật Moon Dong Eun đầy thù hận và mong muốn báo thù trong The Glory.

Trong The Glory, Song Hye Kyo đóng vai Moon Dong Eun, một giáo viên tại Trường tiểu học tư thục Semyeong. Quá khứ, Moon Dong Eun từng bị bạo lực học đường và phải nghỉ học trung học, từ bỏ ước mơ trở thành kiến trúc sư. Moon Dong Eun mang nỗi uất hận đến khi trưởng thành, lên kế hoạch quy mô trả thù những kẻ từng ức hiếp và đứng ngoài nhìn cô chịu bắt nạt. Âm mưu của Moon Dong Eun khởi đầu bằng việc cô trở thành giáo viên chủ nhiệm lớp con của kẻ từng hành hạ cô…

Đầu tháng 2 năm nay, Song Hye Kyo cập nhật hình ảnh kịch bản tập 1 và 2 tác phẩm truyền hình The Glory, thông báo với người hâm mộ cô đã bắt đầu gia nhập đoàn làm phim. Đây là dự án tiếp theo của mỹ nhân 8X sau bộ phim Bây giờ chúng ta đang chia tay (Now we are breaking up) vừa kết thúc trong im ắng vào đầu tháng 1.2022.





Đồng thời, The Glory cũng đánh dấu màn tái hợp của Song Hye Kyo và biên kịch Kim Eun Sook từ sau thành công của Hậu duệ mặt trời vào năm 2016. Nhiều khán giả kỳ vọng The Glory dưới ngòi bút của Kim Eun Sook sẽ là bộ phim vực dậy sự nghiệp phim ảnh của Song Hye Kyo sau các dự án không mấy thành công.

Thời gian gần đây, Song Hye Kyo đã có những bước lột xác ngoại hình, từ hình tượng sang chảnh trở nên gai góc và trầm tĩnh hơn. Trên ảnh tạp chí và chia sẻ trên mạng xã hội, sao phim Ngôi nhà hạnh phúc chọn kiểu trang điểm đậm phần mắt, tôn lên nét sắc sảo và cá tính nổi loạn. Khán giả cho rằng Song Hye Kyo cuối cùng cũng chịu đột phá và chấp nhận thử thách thay đổi ở tuổi 41.

The Glory do Ahn Gil Ho làm đạo diễn. Tác phẩm dài 8 tập và dự kiến phát sóng trên Netflix trong nửa đầu năm nay. Phim quy tụ dàn diễn viên Song Hye Kyo, Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon, Park Sung Hoon, Shin Ye Eun…