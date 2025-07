Tạo nền tảng vững chắc cho những bước đi đầu đời

Giai đoạn mầm non đóng vai trò cực kỳ quan trọng, định hình cách trẻ học hỏi và tương tác trong tương lai. Do đó, mọi khía cạnh của chương trình Mầm non ISHCMC đều được thiết kế để truyền cảm hứng, hỗ trợ và thử thách các em học sinh nhỏ tuổi.

ISHCMC - Nuôi dưỡng sự tự tin và độc lập

"Học tập qua vui chơi" mang lại hiệu quả như thế nào?

Ngay từ những ngày đầu, trẻ mầm non tại ISHCMC được khuyến khích phát triển sự tự tin và độc lập thông qua việc lựa chọn, khám phá sở thích và hình thành ý thức về bản thân. Cô Niamh, giáo viên Mầm non ISHCMC, chia sẻ: "Trong chương trình Mầm non, các em nhỏ sẽ được học trong một môi trường nuôi dưỡng và an toàn. Các hoạt động vui chơi tự do tại đây sẽ khơi gợi trí tò mò, giúp trẻ xây dựng sự tự tin và mạnh dạn khám phá điều mới, từ đó đặt nền móng vững chắc cho việc học tập trọn đời". Từ việc chọn góc chơi, hợp tác với bạn bè, đến tự tin bày tỏ ý tưởng, mỗi trải nghiệm đều giúp trẻ rèn luyện sự kiên cường và tự chủ. Các thầy cô luôn nhẹ nhàng đồng hành, tạo cơ hội để trẻ thử thách bản thân trong một không gian an toàn và sẵn sàng hỗ trợ.

Môi trường học tập khuyến khích sự tò mò và khám phá

Môi trường học tập tại ISHCMC kết hợp triết lý Reggio Emilia với Chương trình Tiểu học Tú tài Quốc tế (IB PYP), tạo nên không gian "người thầy thứ ba" - nơi khơi gợi trí tò mò, nuôi dưỡng sự độc lập và khuyến khích học sinh tự do khám phá. Với ánh sáng tự nhiên, cơ sở vật chất hiện đại và các khu vực linh hoạt, lớp học tại ISHCMC là nơi lý tưởng để các em di chuyển, tìm tòi và sáng tạo.

Các giáo viên luôn quan sát, lắng nghe và gợi mở để mở rộng trải nghiệm học tập. Cô Leanne Le, Điều phối Chương trình IB PYP tại ISHCMC, nhấn mạnh: "Tại Trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC), hơn cả một chương trình mầm non, chúng tôi cung cấp một nền tảng toàn diện, chuẩn bị hành trang cho học sinh trên suốt hành trình cuộc sống sau này. Cách tiếp cận của chúng tôi được định hướng bởi công trình nghiên cứu toàn cầu, sự tôn trọng tuyệt đối dành cho tuổi thơ của các em, cùng với nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong việc nuôi dưỡng những thế hệ học sinh tài năng và giàu lòng trắc ẩn". Trẻ được tự do làm chủ việc học chứ không chỉ là nghe theo lời chỉ dẫn, nhờ đó, các bé sẽ phát triển được những điểm mạnh của riêng mình ngay từ nhỏ.

Một không gian mới thúc đẩy sự khám phá, tìm tòi

ISHCMC sẽ tiếp tục khẳng định cam kết đối với chất lượng giáo dục đẳng cấp thế giới thông qua các không gian học tập mới dành cho lứa tuổi Mầm non, dự kiến hoàn thành để chào đón năm học mới 2025 - 2026. Được thiết kế dựa trên các nghiên cứu mới nhất, khu vực này tạo điều kiện để trẻ khám phá bằng tất cả giác quan, vui chơi, học hỏi cùng bạn bè và gắn kết với thiên nhiên. Mỗi chi tiết, từ cách tận dụng vẻ đẹp tự nhiên đến thiết kế tinh tế, đều thể hiện tâm huyết của ISHCMC trong việc kiến tạo môi trường lý tưởng cho các em phát triển toàn diện. "Chúng tôi chọn ISHCMC vì bị thu hút bởi triết lý giáo dục của trường - triết lý tôn trọng trí tò mò tự nhiên của mỗi đứa trẻ và nuôi dưỡng niềm vui học tập trong con", chị Jiwoon Yoon, một phụ huynh ISHCMC chia sẻ.

Sẵn sàng vui học, sẵn sàng lớn khôn

Sau khi hoàn thành chương trình mầm non tại ISHCMC, trẻ tự tin bước vào tiểu học với sự tò mò, lòng trắc ẩn và trí tuệ cảm xúc vững vàng. Các em không chỉ sở hữu kỹ năng học thuật cơ bản mà còn yêu thích học hỏi, biết đặt câu hỏi và sáng tạo. Cô Kate Grant, Hiệu trưởng Cấp Tiểu học ISHCMC, chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng mọi trẻ em đều có năng lực, tràn đầy hiếu kỳ và tiềm năng; mọi tiếng nói của các em đều xứng đáng được lắng nghe và trân trọng. Và sứ mệnh của chúng tôi là nuôi dưỡng sự hiếu kỳ tự nhiên đó, đồng thời khơi gợi tư duy sâu sắc thông qua các hoạt động học tập thực tiễn và ý nghĩa. Chúng tôi không chỉ đơn thuần giảng dạy, mà hơn cả là đặt niềm tin lớn lao vào các em". Sau mầm non, các em không chỉ sẵn sàng cho các cấp học tiếp theo, mà còn được trang bị để sẵn sàng tận hưởng một cuộc đời luôn tìm tòi, đổi mới và trở thành công dân toàn cầu. Niềm vui và sự kỳ diệu được ươm mầm từ những năm đầu đời chính là hành trang quý giá nhất của các em sau này.

ISHCMC - Trường Quốc tế TP.HCM, là trường quốc tế hàng đầu ở TP.HCM, tự hào mang đến một nền giáo dục chất lượng cho học sinh từ 2-18 tuổi, với 3 lộ trình tốt nghiệp đa dạng: bao gồm Chương trình Bằng Tú tài Quốc tế (IB Diploma), các Khóa học IB (IB Courses), và Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông ISHCMC (ISHCMC High School Diploma). Được công nhận bởi các tổ chức kiểm định uy tín toàn cầu như CIS và NEASC, ISHCMC mang đến một môi trường học tập nơi mỗi cá nhân được khuyến khích khám phá tiềm năng và phát triển bản thân một cách toàn diện. Để tìm hiểu sâu hơn về chương trình học của ISHCMC, mời Quý Phụ huynh đến tham dự sự kiện Open Day - sẽ diễn ra vào lúc 8:30 - 10:00, ngày 14, 21 và 29.8.2025. Đây là dịp lý tưởng để quý phụ huynh gặp gỡ, lắng nghe chia sẻ từ đội ngũ giáo viên và chuyên gia của nhà trường, qua đó hiểu rõ hơn về những điểm nổi bật và khác biệt trong chương trình đào tạo của ISHCMC. Vui lòng đăng ký tham gia sự kiện tại: Link Liên hệ với chúng tôi: Số điện thoại: (028) 3898 9100

