Tạo nền tảng vững chắc phát triển Tây Bắc

Sáng 24.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị "Đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa bàn Tây Bắc và phụ cận".

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh hội nghị nhằm thống nhất giải pháp mang tính chất đột phá, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" để phát huy mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn Tây Bắc và phụ cận, không để bị động, đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự Hội nghị ẢNH: TTXVN

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Tây Bắc và phụ cận là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường sinh thái, đối ngoại, là địa bàn "phên giậu", cửa ngõ phía bắc của đất nước và gắn liền với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm rất lớn và đã có nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Bắc và phụ cận.

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc còn những tồn tại, hạn chế…

Để khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, trong đó phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh và thực hiện ngay từ cơ sở theo phương châm "4 tại chỗ", đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan chức năng.

Thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo; thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo việc làm, giải quyết mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân. Bảo tồn, phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa, tín ngưỡng truyền thống, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn...

Trước mắt, trong năm 2025, Thủ tướng giao các bộ, ngành, địa phương hoàn thành 9 nhiệm vụ lớn, trọng tâm chủ yếu về chăm lo, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục vùng Tây Bắc và vùng phụ cận.

Theo đó, Bộ Nội vụ bố trí đảm bảo cơ cấu, số lượng cán bộ chuyên trách làm công tác dân tộc, tôn giáo, nhất là tại cơ sở, xong trong tháng 6.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025", hoàn thành trong năm 2025.

Bộ NN-MT hướng dẫn UBND các tỉnh Tây Bắc và phụ cận việc cấp đất, giấy tờ về đất, sử dụng đất cho người dân. Bộ Y tế xây dựng Đề án chăm lo sức khỏe cho người đồng bào dân tộc thiểu số.

Bộ GD-ĐT chủ trì xây dựng Đề án nâng cao chất lượng GD-ĐT cho con em người đồng bào dân tộc thiểu số. Bộ VH-TT-DL chủ trì, phối hợp Bộ Dân tộc - Tôn giáo và các bộ, ngành, địa phương xây dựng Đề án khôi phục, phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Các tập đoàn VNPT, Viettel, EVN có Đề án xóa "vùng lõm" về điện, sóng điện thoại, hoàn thành trong tháng 9... UBND các tỉnh Tây Bắc và phụ cận chủ động đầu tư, xây dựng hệ thống giao thông ở địa phương, đảm bảo tất cả người dân có nước sạch sử dụng.