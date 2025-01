'Táo quân 2025' có gì mới?

Chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang nhận nhiều phản hồi tích cực bởi sự trở lại của những gương mặt gạo cội từng làm nên "thương hiệu" của Táo quân như NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quốc Khánh, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung… Tuy nhiên, việc NSND Xuân Bắc và NSND Công Lý không tham gia Táo quân năm nay cũng khiến nhiều người hụt hẫng bởi Nam Tào - Bắc Đẩu vốn là "cặp bài trùng" được đánh giá là duyên dáng nhất, khó diễn viên nào thay thế.

NSND Tự Long, NSƯT Quang Thắng, NS Vân Dung trong trang phục Táo quân 2025 ẢNH: FBNV

Táo quân 2025 sẽ là sự kết hợp giữa dàn nghệ sĩ gạo cội và nghệ sĩ mới như Đỗ Duy Nam, Trung Ruồi, Anh Đức, Thái Sơn, Thanh Hương, Dũng Hớn, Tiến Minh… - đây cũng chính là những gương mặt trẻ từng đóng Táo quân 2024. Việc kết hợp giữa hai thế hệ diễn viên tham gia Táo quân năm nay hy vọng sẽ đem lại nhiều sự mới mẻ, thú vị cho chương trình.

Về nội dung, theo chia sẻ của một số nghệ sĩ tham gia, kịch bản Táo quân 2025 sẽ có thay đổi tên các Táo thành Táo Xuân, Táo Đông, Táo Thu, Táo Hạ… do các nghệ sĩ gạo cội hóa thân và nội dung được triển khai theo một cuộc thi mang tên Đường lên đỉnh thiên cung.

Ở dàn nghệ sĩ trẻ, ngoài vai Thiên Lôi do Tiến Minh đóng, phó Thiên Lôi sẽ do Dũng Hớn, Anh Đức đảm nhận; Đỗ Duy Nam, Thanh Hương, Trung Ruồi chưa tiết lộ nhân vật mà họ góp mặt. Phần trang phục của Táo quân 2025 tiếp tục do nhà thiết kế Đức Hùng đảm nhận. Theo chia sẻ của anh, năm nay có sự hội tụ trở lại của cô Táo, ông Táo, chàng Táo nên những thiết kế sẽ đặc biệt hơn.

Táo quân 2025 do VTV3 sản xuất sẽ lên sóng vào đêm 29 Tết Nguyên đán Ất Tỵ (28.1.2025).