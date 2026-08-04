'Tào Quý nhân' của 'Chân Hoàn truyện' lựa chọn sống kín tiếng ở tuổi 43

Nhờ vai Tào Quý nhân trong bộ phim đình đám Chân Hoàn truyện, Trần Tư Tư trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á. Tuy nhiên, những năm gần đây, nữ diễn viên dần vắng bóng trên màn ảnh và sống kín tiếng, khiến nhiều người tò mò về cuộc sống hiện tại. Ở tuổi 43, nữ diễn viên tiết lộ đã bí mật kết hôn, có con trai và tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc, Sohu đưa tin ngày 3.8.

Lặng lẽ rời showbiz, vun vén tổ ấm riêng

Khán giả yêu mến Trần Tư Tư đều biết cô sở hữu lối diễn xuất tinh tế, giàu cảm xúc và có khả năng tạo dấu ấn riêng cho từng nhân vật. Ngoài vai Tào Quý nhân đã trở thành kinh điển, nhân vật Mạnh Tiểu Hạnh trong Chính dương môn hạ cũng để lại nhiều ấn tượng với khán giả nhờ hình ảnh cá tính và bộc trực.

Trần Tư Tư ghi dấu ấn sâu đậm với vai Tào Quý nhân trong Chân Hoàn truyện, một trong những nhân vật phản diện được khán giả nhớ đến nhiều nhất của màn ảnh Hoa ngữ Ảnh: Chụp màn hình phim Chân Hoàn truyện

Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Trần Tư Tư liên tục nhận được lời mời đóng phim. Khả năng diễn xuất của cô được giới chuyên môn đánh giá cao và trở thành một trong những nữ diễn viên phụ thực lực quen thuộc trên màn ảnh Trung Quốc.

Dẫu vậy, khi sự nghiệp đang phát triển ổn định, Trần Tư Tư không lựa chọn tiếp tục chạy theo danh tiếng hay độ phủ sóng. Thay vào đó, cô quyết định sống chậm lại và dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống cá nhân.

Khác với nhiều nghệ sĩ thường xuyên công khai chuyện tình cảm hoặc chia sẻ cuộc sống gia đình trên mạng xã hội, Trần Tư Tư luôn giữ kín đời tư. Trong nhiều năm, cô chưa từng chủ động nhắc đến chuyện yêu đương hay hôn nhân. Vì vậy, không ít khán giả từng nghĩ nữ diễn viên vẫn còn độc thân.

Thực tế, trong khoảng thời gian tạm ngừng đóng phim, Trần Tư Tư đã lặng lẽ hoàn thành những cột mốc quan trọng của cuộc đời khi kết hôn và sinh con, xây dựng một tổ ấm nhỏ mà không hề phô trương trước công chúng.

Trước đó, khi tham gia một chương trình truyền hình, nữ diễn viên từng thoải mái chia sẻ về giai đoạn được cô gọi vui là "giả rút khỏi làng giải trí". Cô hài hước kể rằng trong lúc không có phim để quay, bản thân đã tranh thủ hoàn thành "đại sự" của cuộc đời và chính thức lên chức mẹ.

Người đẹp 8X tiết lộ cô sinh một bé trai. Dù không giấu niềm hạnh phúc khi nhắc đến con, nữ diễn viên vẫn luôn bảo vệ tuyệt đối quyền riêng tư của gia đình. Cô chưa từng công khai danh tính chồng, cũng không để lộ gương mặt con trai hay lợi dụng cuộc sống gia đình để tạo sự chú ý.

Tận hưởng cuộc sống bình yên ở tuổi U.50

Qua những hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy cuộc sống của Trần Tư Tư ở tuổi 43 khá giản dị và ấm áp. Cô thường vào bếp nấu ăn, ghi lại những khoảnh khắc đời thường và tận hưởng cuộc sống một cách nhẹ nhàng.

Dù không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh, Trần Tư Tư khẳng định cô chưa từ bỏ diễn xuất và luôn sẵn sàng trở lại nếu gặp được vai diễn phù hợp Ảnh: Chụp màn hình phim Tinh hán xán lạn

Dẫu vậy, Trần Tư Tư khẳng định cô chưa hề từ bỏ sự nghiệp diễn xuất. Nữ diễn viên vẫn thỉnh thoảng tham gia các chương trình truyền hình, duy trì hoạt động trên mạng xã hội và từng công khai bày tỏ mong muốn được các đạo diễn, nhà sản xuất trao cơ hội trở lại phim trường.

Cô cho biết bản thân vẫn giữ phong độ tốt và luôn sẵn sàng nhận những vai diễn phù hợp nếu có cơ hội. Thậm chí, trong một show giải trí, Trần Tư Tư không ngần ngại vỗ tay lên mặt và nói: "Các vị đạo diễn, nhà sản xuất có nhu cầu tuyển diễn viên, xin hãy nhớ đến tôi. Gương mặt này của tôi còn có thể đánh tùy thích", khẳng định cô sẵn sàng hy sinh cho mọi thể loại vai diễn, từ chính diện đến phản diện.