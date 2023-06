Tập cuối cùng của 'Thanh gươm diệt quỷ: Làng thợ rèn' dài hơn 1 tiếng

Tối 11.6, tập 10 của loạt phim Thanh gươm diệt quỷ: Làng thợ rèn lên sóng, lúc này, Luyến Trụ Mitsuri ra sức đánh bại bản thể mạnh nhất của Thượng Huyền Tứ Hantengu nhưng bất khả. Cũng như những tập trước, phim kết thúc chóng vánh khi đang đến hồi cao trào. Và tập 11 mang tên No Matter How Many Lives (tạm dịch: Không quan trọng là bao nhiêu người còn sống), tức tập cuối cùng của phần phim này, được hứa hẹn sẽ đưa lên màn ảnh những pha hành động mãn nhãn nhất.

Phần phim Thanh gươm diệt quỷ: Làng thợ rèn đang đi đến hồi kết UFOTABLE

Theo nguồn tin, tập 11 có thời lượng lên đến 70 phút, sẽ phát sóng vào chủ nhật, ngày 18.6. Phía Crunchyroll sẽ phát trực tuyến tập phim cùng với phụ đề Anh ngữ. Trong khi phần 3 này đã đến hồi kết thúc thì phần phim sau - chưa rõ là phim truyền hình hay điện ảnh - vẫn chưa được hãng Ufotable xác nhận chính thức là có đang thực hiện hay chưa, hay khi nào là thời điểm dự kiến phát hành.

Phần phim Thanh gươm diệt quỷ: Làng thợ rèn ra mắt khán giả thế giới từ ngày 9.4 trên màn ảnh nhỏ. Trước đó, tập đầu tiên của series đã được chiếu ở 418 rạp tại Nhật vào ngày 3.2, trong đó bao gồm 2 tập cuối của phần phim trước là Demon Slayer: Entertainment District Arc.

Tập 11 của phần phim Làng thợ rèn hứa hẹn là màn chiến đấu mãn nhãn của Luyến Trụ Mitsuri UFOTABLE

Thanh gươm diệt quỷ: Làng thợ rèn chuyển thể từ loạt nguyên tác của họa sĩ Gotouge Koyoharu, kể về cuộc chiến của nhóm kiếm sĩ Tanjiro cùng với Hà Trụ Muichiro và Luyến Trụ Mitsuri chống lại sự tấn công của Thượng Huyền Tứ và Thượng Huyền Ngũ vào ngôi làng bí mật, nơi các kiếm sĩ dồn sức để rèn gươm cho Sát quỷ đoàn. Phim được đạo diễn Haruo Sotozaki lèo lái, tiếp tục phát huy thế mạnh ở khâu chế tác hoạt hình như những phần phim trước.

Hiện có một số trang tin nước ngoài, dẫn nguồn từ hai tài khoản mạng xã hội, xác nhận mùa thứ 4 của phim đang được sản xuất, tuy nhiên hãng Ufotable chưa lên tiếng về những thông tin trôi nổi này.