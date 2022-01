Tập đặc biệt của 'Harry Potter' và loạt phim lý thú khai màn năm 2022

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts

Bộ phim trực tuyến Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts do Eran Creevy, Joe Pearlman và Giorgio Testi chỉ đạo là dự án "mở màn" cho tháng đầu tiên của năm 2022. Phim thuộc dạng tài liệu, có sự góp mặt của các ngôi sao nổi tiếng như Daniel Radcliffe, Emma Watson, Gary Oldman, Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter, Rupert Grint... Dự án Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts đánh dấu kỷ niệm 20 năm phần phim đầu tiên của loạt phim phù thủy Harry Potter là Harry Potter and the Philosopher's Stone ra đời. Phim được chiếu trên nền tảng HBO Max từ ngày 1.1.2022 ở Mỹ, có nhiều cảnh phỏng vấn các diễn viên về quá trình đóng phim và những ký ức đặc biệt của họ trên phim trường năm xưa.

Scream

Dự án kinh dị chặt chém (slasher film) đến từ hãng Paramount là Scream, phần thứ 5 của series đình đám Scream, sẽ ra mắt khán giả tại thị trường Bắc Mỹ từ ngày 14.1 tới. Phim do hai đạo diễn Matt Bettinelli-Olpin và Tyler Gillett chỉ đạo, kể về tên sát nhân đeo mặt nạ truy sát một nhóm thanh niên khi họ cố gắng tìm hiểu quá khứ đẫm máu của thị trấn Woodsboro. Các phần phim kinh dị của thương hiệu Scream được đầu tư không nhiều tiền nhưng doanh thu tại phòng vé khá cao. Theo thống kê của The Numbers, 4 phần phim ra đời từ năm 1996 đến năm 2011 có kinh phí thực hiện là 119 triệu USD, tổng doanh thu toàn cầu trên 603,2 triệu USD.

Morbius

Với người hâm mộ dòng phim siêu anh hùng, tháng 1 tiếp tục mang đến cho khán giả dự án Morbius chuyển thể từ truyện tranh Marvel do hãng Sony nắm quyền phát hành. Phim có tài tử Jared Leto đóng chính vai Morbius, một ma cà rồng có sức mạnh siêu nhiên. Tài tử Michael Keaton cũng góp mặt trong dự án với vai Vulture (từng xuất hiện trong bom tấn Spider-Man: Homecoming - 2017). Dự án nhuốm màu tăm tối, kinh dị, hứa hẹn là tác phẩm "lạ" đối với khán giả mê phim Marvel. Phim dự kiến ra rạp ngày 28.1.

Euphoria 2





Phần 2 của series Euphoria sẽ trở lại trên HBO Max vào ngày 9.1. Tác phẩm theo chân nữ sinh Rue Bennett (Zendaya đóng) vừa trở về từ trại cai nghiện ma túy. Cuộc sống của Rue Bennett bắt đầu thay đổi khi gặp những người bạn mới, trong đó có Jules Vaughn (Schafer) - một cô gái vừa chuyển đến thị trấn sau khi bố mẹ ly hôn. Khai thác những tình huống rắc rối của tuổi vị thành niên, Euphoria gửi gắm thông điệp về tình bạn, tình yêu và bản ngã. Diễn xuất ấn tượng trong bộ phim đã giúp nữ diễn viên Zendaya thắng giải Emmy 2020.

Peacemaker

Series đáng trông đợi Peacemaker do nhà làm phim James Gunn đạo diễn, kể tiếp cuộc hành trình của siêu anh hùng Peacemaker (tài tử John Cena đóng) sau những gì đã xảy ra trong bom tấn The Suicide Squad. Trong vũ trụ điện ảnh DC, Peacemaker nổi tiếng với khả năng "tấu hài" và tình yêu hòa bình mãnh liệt. Nhân vật này có thể bất chấp mọi thứ để bảo vệ lý tưởng của mình, kể cả giết người. Peacemaker dài 8 tập, chuẩn bị ra mắt trên HBO Max vào ngày 13.1.

Ghost Doctor

Khán giả yêu thích phim truyền hình Hàn Quốc sẽ khó lòng bỏ qua tác phẩm giả tưởng về đề tài y khoa Ghost Doctor. Trong phim, tài tử Bi Rain thể hiện vai bác sĩ tài giỏi Cha Young Min không may qua đời vì lý do bí ẩn. Vì muốn phẫu thuật cho bệnh nhân, anh thường xuyên nhập hồn vào thân xác của Go Seung Tak (Kim Bum đóng) - một bác sĩ trẻ, gia thế giàu có, nhưng không mấy hào hứng với công việc chữa bệnh cứu người. Việc hoán đổi linh hồn và thể xác giữa hai nhân vật tạo ra những tình huống "dở khóc dở cười". Phim sẽ lên sóng trên đài tVN vào ngày 3.1.