Tập đi sau một ngày phẫu thuật: Cấp cứu kịp thời tại khu đông TP.HCM

Từ tai nạn bất ngờ đến ca phẫu thuật

Ngay sau khi Bệnh viện Quốc tế Carmel đi vào hoạt động, Khoa Cấp cứu tiếp nhận anh P. (46 tuổi, ngụ TP.HCM) sau tai nạn giao thông. Khi nhập viện, anh đau nhiều ở gối phải, hạn chế vận động và có nhiều vết xây xát ngoài da.

Sau thăm khám, đánh giá chấn thương và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết để loại trừ tổn thương phối hợp, kết quả chẩn đoán hình ảnh ghi nhận anh bị gãy đầu trên xương chày.

Mâm chày nằm ở đầu trên xương chày, là phần quan trọng của khớp gối, chịu lực khi đứng và đi lại. Chấn thương mạnh, thường gặp trong tai nạn giao thông, có thể gây gãy, di lệch hoặc lún mặt khớp. Nếu không được điều trị phù hợp, tổn thương có thể ảnh hưởng đến trục chi, độ vững và khả năng vận động, đồng thời làm tăng nguy cơ thoái hóa khớp về sau.

X-quang chấn thương của người bệnh trước (trái) và sau phẫu thuật (phải)

Kỹ thuật hỗ trợ phục hồi sớm

Sau hội chẩn chuyên Khoa Chấn thương chỉnh hình, căn cứ đặc điểm ổ gãy, tình trạng phần mềm và thể trạng người bệnh, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nắn chỉnh, kết hợp xương mâm chày bằng nẹp vít với sự hỗ trợ của hệ thống màn tăng sáng (C-arm).

ThS-BS.CKII Hoàng Khắc Xuân, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quốc tế Carmel, cho biết: "Mục tiêu của phẫu thuật không chỉ là cố định ổ gãy mà còn phục hồi tốt nhất có thể hình thái mặt khớp, trục chi và độ vững của khớp gối, đồng thời bảo tồn phần mềm xung quanh. Màn tăng sáng giúp phẫu thuật viên kiểm soát quá trình nắn chỉnh và vị trí nẹp vít ngay trong mổ, qua đó hạn chế việc phải bộc lộ rộng vùng tổn thương".

Hệ thống C-arm cung cấp hình ảnh X-quang theo thời gian thực, giúp bác sĩ kiểm tra kết quả nắn chỉnh và vị trí dụng cụ cố định xương, hỗ trợ thực hiện phẫu thuật với đường mổ hạn chế trong những trường hợp phù hợp.

Ê-kíp phẫu thuật cho người bệnh với sự hỗ trợ của hệ thống màn tăng sáng (C-arm)

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Một ngày sau mổ, sức khỏe anh P. ổn định, vết mổ khô, sạch. Anh bắt đầu vận động và tập đi bằng khung hỗ trợ dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế, đồng thời tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng khớp gối. Sau ba ngày điều trị, anh xuất viện và tiếp tục theo dõi, tập luyện theo chỉ định của bác sĩ.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh trước khi xuất viện

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Theo anh P., ngay sau tai nạn, gia đình đã quyết định đưa anh đến Bệnh viện Quốc tế Carmel cấp cứu.

Trong tình huống khẩn cấp, tiếp cận cơ sở y tế kịp thời có ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên, khoảng cách chỉ là một yếu tố; người bệnh cần nơi có khả năng đánh giá tổn thương, xử trí ban đầu, triển khai điều trị phù hợp hoặc chuyển tuyến an toàn khi cần.

Với chấn thương xương khớp, sự phối hợp giữa cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật và phục hồi chức năng giúp quá trình điều trị liền mạch. Trường hợp anh P. cho thấy toàn bộ quá trình từ tiếp nhận, hội chẩn đến phẫu thuật và phục hồi sau mổ có thể được thực hiện tại cùng một cơ sở.

Gần 100 trường hợp cấp cứu sau hơn 10 ngày hoạt động

Anh P. không phải trường hợp duy nhất. Sau hơn 10 ngày hoạt động, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Quốc tế Carmel đã tiếp nhận gần 100 người bệnh; khoảng một nửa là các ca chấn thương do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt và các bệnh lý cần cấp cứu. Theo thông tin từ bệnh viện, các trường hợp đều được xử trí, điều trị tại chỗ và không phải chuyển viện.

Với mô hình đa khoa kết hợp chuyên sâu, bệnh viện phối hợp cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật và phục hồi chức năng trong cùng quy trình. Cách tiếp cận này giúp người bệnh được xử trí từ giai đoạn đầu, hạn chế việc di chuyển xa khi có thể điều trị tại chỗ.

Thêm một điểm tựa sức khỏe cho khu đông

Khu đông TP.HCM, đặc biệt là khu vực Thủ Thiêm, đang phát triển với nhiều khu đô thị, văn phòng và cộng đồng dân cư ngày càng đông. Bên cạnh nhu cầu khám sức khỏe định kỳ, người dân cũng cần tiếp cận thuận tiện các dịch vụ cấp cứu, chẩn đoán và điều trị chuyên sâu.

Bệnh viện Quốc tế Carmel góp phần bổ sung lựa chọn chăm sóc sức khỏe tại địa phương. Định hướng phát triển theo mô hình bệnh viện đa khoa quốc tế, Carmel đầu tư trang thiết bị chẩn đoán và điều trị, đội ngũ bác sĩ chuyên khoa, đồng thời ứng dụng công nghệ trong quản lý và chăm sóc người bệnh, hướng đến dịch vụ y tế thuận tiện, liên tục.

Trước tai nạn, anh P. đã dự định đưa gia đình đến Carmel khám sức khỏe tổng quát. Sau quá trình cấp cứu, phẫu thuật và chăm sóc, anh cho biết hài lòng và tin tưởng lựa chọn Carmel làm nơi chăm sóc sức khỏe lâu dài cho gia đình.

Từ một ca chấn thương được điều trị kịp thời đến nhu cầu chăm sóc sức khỏe thường xuyên, câu chuyện cho thấy giá trị của cơ sở y tế không chỉ nằm ở khả năng xử trí tình huống trước mắt mà còn ở niềm tin được xây dựng trong quá trình điều trị.