Tập đoàn Bảo Tín phát triển hệ sinh thái đa ngành ẢNH: DNCC

Trong hệ sinh thái Tập đoàn Bảo Tín, mỗi thương hiệu được phát triển với định vị chiến lược và lĩnh vực hoạt động chuyên biệt, góp phần tạo nên nền tảng tăng trưởng bền vững và mở rộng giá trị của Tập đoàn.



Bảo Tín Mạnh Hải, với tầm nhìn trở thành "Điểm đến Vàng 24K", khẳng định thế mạnh trong lĩnh vực kinh doanh vàng 24K thông qua danh mục sản phẩm đa dạng và mạng lưới bán lẻ toàn quốc, đáp ứng nhu cầu tích lũy tài sản và trang sức vàng. Bảo Tín An Lạc phát triển các dịch vụ nhân sinh, hướng đến những giá trị chăm sóc, tri ân và tưởng niệm. Bảo Tín Capital tập trung vào lĩnh vực đầu tư và tài chính.

Tập đoàn Bảo Tín ra mắt thương hiệu trang sức cao cấp MHJ ẢNH: DNCC

Sự ra đời của MHJ đánh dấu bước phát triển chiến lược trong hành trình mở rộng danh mục kinh doanh và hiện thực hóa tầm nhìn của Tập đoàn Bảo Tín, đồng thời mở ra hướng đi mới trong lĩnh vực trang sức cao cấp. Kế thừa những giá trị nền tảng của Tập đoàn, MHJ định hình bản sắc riêng thông qua sự giao thoa giữa cảm hứng từ di sản văn hóa Việt Nam và ngôn ngữ thiết kế sáng tạo, thời trang.



Với định hướng này, MHJ mang đến những sản phẩm trang sức đậm dấu ấn thẩm mỹ riêng biệt, nơi cảm hứng văn hóa Việt Nam được diễn giải bằng góc nhìn mới, phù hợp với phong cách sống và thị hiếu của thế hệ khách hàng trẻ hiện đại.

MHJ - thương hiệu trang sức đương đại, nơi cảm hứng di sản văn hóa Việt Nam được tái hiện qua ngôn ngữ thiết kế riêng biệt ẢNH: DNCC

Tháng 12.2026, MHJ chính thức ra mắt khách hàng Việt cùng sự kiện khai trương cửa hàng Flagship đầu tiên tại TP.HCM.



Tìm hiểu về thương hiệu MHJ:

Website: https://www.mhj.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/mhjvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/mhj_vn/