Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Tập đoàn BRG trồng gần 1,1 triệu cây xanh - Khẳng định trách nhiệm với cộng đồng

Nguồn: BRG
30/03/2026 16:12 GMT+7

Với gần 1,1 triệu cây xanh được trồng trên khắp cả nước, Tập đoàn BRG không chỉ mở rộng diện tích phủ xanh mà còn kiến tạo một mô hình phát triển bền vững gắn với trách nhiệm với cộng đồng.

Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Nguyễn Thị Nga, Tập đoàn BRG luôn đặt trách nhiệm với môi trường và xã hội song hành cùng mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Tập đoàn đã triển khai trồng cây gắn với phục hồi hệ sinh thái và tạo sinh kế góp phần thay đổi bền vững cho cộng đồng và xã hội tại các địa bàn chịu nhiều tổn thương, nơi thiên tai, bão lũ khiến rừng bị suy giảm và cuộc sống người dân còn bấp bênh.

Ngay sau đợt bão Yagi, Tập đoàn BRG đã phối hợp cùng Báo Nhân Dân trồng 68.000 cây quế tại Làng Nủ và nhiều khu vực bị thiệt hại lũ quét của xã Bắc Hà, Bảo Yên thuộc tỉnh Lào Cai. Tại Hà Tĩnh - nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, gần 230.000 cây lâm nghiệp được trồng bổ sung sau các đợt bão đã góp phần khôi phục diện tích rừng sản xuất, từng bước tái thiết sinh kế cho người dân.

Chủ tịch Tập đoàn BRG trực tiếp tham gia hoạt động trồng cây, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Ban lãnh đạo trong chiến lược phát triển xanh bền vững

Chương trình phủ xanh tại các địa phương trên toàn quốc thể hiện tinh thần trách nhiệm với xã hội và cộng đồng, còn trong hệ sinh thái Tập đoàn BRG, việc phát động Tết Trồng cây vào mỗi dịp xuân về đã khẳng định tính bền vững trong chiến lược phát triển doanh nghiệp xanh.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển dịch theo hướng xanh và bền vững hơn, những giá trị Tập đoàn BRG tạo ra cho xã hội không chỉ góp phần cải thiện môi trường mà còn tiếp tục khẳng định vị thế là Tập đoàn kinh tế dịch vụ đa ngành hàng đầu Việt Nam, tiên phong trong phát triển bền vững, đồng thời thể hiện rõ vai trò "công dân doanh nghiệp kiểu mẫu", đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế xanh của đất nước.

Khám phá thêm chủ đề

BRG trồng 1,1 triệu cây Tết trồng cây Tập đoàn BRG phát triển xanh bền vững
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận