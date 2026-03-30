Tập đoàn BRG trồng gần 1,1 triệu cây xanh - Khẳng định trách nhiệm với cộng đồng

Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Nguyễn Thị Nga, Tập đoàn BRG luôn đặt trách nhiệm với môi trường và xã hội song hành cùng mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Tập đoàn đã triển khai trồng cây gắn với phục hồi hệ sinh thái và tạo sinh kế góp phần thay đổi bền vững cho cộng đồng và xã hội tại các địa bàn chịu nhiều tổn thương, nơi thiên tai, bão lũ khiến rừng bị suy giảm và cuộc sống người dân còn bấp bênh.

Ngay sau đợt bão Yagi, Tập đoàn BRG đã phối hợp cùng Báo Nhân Dân trồng 68.000 cây quế tại Làng Nủ và nhiều khu vực bị thiệt hại lũ quét của xã Bắc Hà, Bảo Yên thuộc tỉnh Lào Cai. Tại Hà Tĩnh - nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, gần 230.000 cây lâm nghiệp được trồng bổ sung sau các đợt bão đã góp phần khôi phục diện tích rừng sản xuất, từng bước tái thiết sinh kế cho người dân.

Chủ tịch Tập đoàn BRG trực tiếp tham gia hoạt động trồng cây, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Ban lãnh đạo trong chiến lược phát triển xanh bền vững

Chương trình phủ xanh tại các địa phương trên toàn quốc thể hiện tinh thần trách nhiệm với xã hội và cộng đồng, còn trong hệ sinh thái Tập đoàn BRG, việc phát động Tết Trồng cây vào mỗi dịp xuân về đã khẳng định tính bền vững trong chiến lược phát triển doanh nghiệp xanh.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển dịch theo hướng xanh và bền vững hơn, những giá trị Tập đoàn BRG tạo ra cho xã hội không chỉ góp phần cải thiện môi trường mà còn tiếp tục khẳng định vị thế là Tập đoàn kinh tế dịch vụ đa ngành hàng đầu Việt Nam, tiên phong trong phát triển bền vững, đồng thời thể hiện rõ vai trò "công dân doanh nghiệp kiểu mẫu", đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế xanh của đất nước.